Les stars de la NBA interpellent Messi après son transfert

Thibault Morlain

Ce mercredi se jouait le Game 3 des Finales NBA entre le Heat de Miami et les Nuggets de Denver. Si la bande à Nikola Jokic s'est imposée, c'est un autre événement qui a fait parler de l'autre côté de l'Atlantique : le transfert de Lionel Messi. Libre, l'Argentin va donc quitter le PSG pour rejoindre l'Inter Miami. Un transfert qui fait énormément parler, y compris certaines des plus grandes stars de la NBA.

On le sait, le lien est très proche entre les stars du football et celles de la NBA. Ce mercredi, on a d'ailleurs pu voir Paul Pogba et Neymar présents à Miami pour assister aux Finales NBA entre le Heat et les Nuggets. Une ville où on pourra prochainement retrouver un certain Lionel Messi. L'Argentin ne prolongeant pas avec le PSG, il était à la recherche d'un nouveau club. Malgré le jackpot promis par l'Arabie Saoudite et la possibilité d'un retour au FC Barcelone, Messi a fait le choix de traverser l'Atlantique. Le septuple Ballon d'Or s'est alors engagé avec l'Inter Miami, la franchise de David Beckham.

« Bienvenue en MLS »

Bien évidemment, ce transfert de Lionel Messi aux Etats-Unis a fait énormément parler sur la planète football. Mais l'impact de cette opération va même au-delà. En effet, suite à cette annonce de l'arrivée de Messi à Miami, certaines des plus grandes stars de la NBA ont interpellé La Pulga sur Twitter . Ça a été le cas de Giannis Antetokounmpo. « Bienvenue en MLS Messi ! On se voit à Nashville », a posté le joueur vedette des Milwaukee Bucks. Kevin Durant y est lui aussi allé de son message pour Lionel Messi. « Bienvenue Messi », a posté la star des Phoenix Suns, qui a d'ailleurs investi dans une autre franchise de la MLS, Philadelphie Union.

Welcome to the MLS Messi!! See you at Nashville🔥🚀 — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) June 7, 2023

« J'ai pris la décision d'aller à Miami »