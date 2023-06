NBA : James Harden de retour à Houston, avec une autre superstar ?

Florian Barré

L’intersaison NBA approche et de nombreux joueurs sont partagés entre rester dans leur franchise et devenir agent libre. C’est le cas de James Harden qui peut, s’il le souhaite, décliner sa player option et devenir free agent, auquel cas Houston sauterait sur l’occasion pour rapatrier l’arrière dans le Texas. D’ailleurs avec ce dernier, une autre star pourrait arriver, dans les mêmes conditions, chez les Rockets.

Où sera James Harden la saison prochaine en NBA ? L’avenir de l’arrière des 76ers est très incertain en attendant le 30 juin prochain. Le Barbu peut décider de décliner sa player option , lui qui fait l’objet de rumeurs insistantes du côté des Houston Rockets et qui n’a jamais caché son envie de retourner dans le Texas où sa famille vit. La franchise texane souhaite le récupérer afin d'encadrer un jeune groupe. Et dans le même temps, les 76ers, avec l'arrivée récente du coach Nick Nurse, veulent également le retenir, ce pour continuer de former un duo compétitif avec Joel Embiid. Alors que faire ?

Formation d’un duo James Harden - Draymond Green

Les Rockets ont peut-être trouvé la solution pour aider Harden dans son choix. En effet, dans un temps où les réseaux sociaux ont une place prépondérante dans la vie de chacun, la franchise d’Houston a fait beaucoup de bruit en suivant Draymond Green sur Twitter. Un acte qui peut vouloir en dire beaucoup et qui alimente encore plus de rumeurs autour du Beard . Green et Harden réunis, en voilà une idée étonnante… Mais l’intérieur des Warriors pourrait bien apporter son expérience dans un effectif plutôt jeune et en pleine reconstruction.

Green prêt à quitter les Warriors ?