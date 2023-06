Transfert retentissant pour LeBron James, la NBA va encore trembler

Thibault Morlain

Pour LeBron James, la saison s'est terminée par une sévère défaite (4-0) en finale de Conférence Ouest avec les Lakers face aux Nuggets. Aurait-on vu à cette occasion la dernière apparition du King avec la franchise californienne ? Immédiatement, l'avenir de LeBron James a fait parler. S'il a été question d'une possible retraite, on pourrait assister à un transfert du meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. Une nouvelle fois, il pourrait alors changer de franchise.

Va-t-on assister à un tremblement de terre en NBA durant l'intersaison ? Les yeux sont ainsi braqués vers LeBron James et on se demande ce que fera le joueur des Lakers concernant son avenir. Suite à la défaite de sa franchise contre les Nuggets de Denver, LeBron James avait jeté un froid sur son avenir, ouvrant la porte à une possible retraite alors qu'il avait pourtant le rêve de jouer au moins un an en NBA avec son fils, Bronny, qui pourrait être drafté en 2024. Mais voilà que la star des Lakers pourrait plutôt changer de franchise. Tel serait en tout cas le rêve de Kyrie Irving, du côté de Dallas, où il a fait la paire avec Luka Doncic cette saison. En effet, de l'autre côté de l'Atlantique, on assure que Irving aurait sondé LeBron James, son ancien partenaire à Cleveland, concernant la possibilité de le rejoindre chez les Mavericks.

2010, direction le Miami Heat

LeBron James va-t-il alors changer de franchise ? Le King en a quelque peu l'habitude maintenant. Drafté en 2003 par Cleveland, le natif d'Akron a fait ses valises en 2010 pour prendre la direction de Miami et du Heat. Une décision qui avait alors fait grand bruit aux Etats-Unis. Et c'est même en direct, dans une émission désormais mythique, « The Decision », que LeBron James avait annoncé son choix : « Cet automne… c’est très difficile…. cet automne, je vais emmener mes talents à South Beach et rejoindre le Miami Heat. (...) Comme je l’ai dit avant, j’ai l’impression que cela va me donner la meilleure chance de gagner et de gagner pendant plusieurs années, et pas seulement pour gagner en saison régulière ou simplement pour gagner cinq matchs de suite ou trois matchs de suite, je veux pouvoir gagner des championnats. Et j’ai l’impression de pouvoir rivaliser là-bas ». LeBron James aura vu juste puisque qu'avec le Heat, il aura été sacré deux fois champion NBA, en 2012 et 2013.

2014, le retour du roi à Cleveland

Mais voilà, LeBron James avait toutefois un petit goût d'inachevé, celui de ne pas avoir réussi à amener les Cavaliers de Cleveland au sommet. En 2014, il a donc voulu remédier à cela en quittant le Heat pour revenir dans l'Ohio. Là encore, ça n'était pas passé inaperçu. « Je reviens à la maison. Ma relation avec l'Ohio dépasse le basket. Je ne le réalisais pas il y a quatre ans. Je le réalise aujourd'hui. J’ai toujours pensé que je reviendrais à Cleveland pour terminer ma carrière. Je ne savais pas exactement quand. Après la saison, je n’avais même pas pensé à la free agency. Mais j’ai deux enfants et ma femme, Savannah, est enceinte d’une petite fille. Et j’ai commencé à penser que je voulais élever ma famille dans ma ville natale. Je n’aurais pas quitté Miami pour une autre franchise que Cleveland. Cette décision me rend heureux ». Et LeBron James a fini par réussir sa mission avec les Cavaliers puisqu'en 2016, dans un duel haletant avec les Warriors de Stephen Curry, le King a été sacré champion NBA avec Cleveland.

2018, LeBron James dans les traces de Kobe Bryant aux Lakers

Une fois cette case enfin cochée, LeBron James a décidé de relever un nouveau défi. Et pas n'importe lequel. En effet, l'actuel meilleur marqueur de l'histoire de la NBA a décidé de rejoindre l'une des franchises les plus mythiques du basket : les Lakers de Los Angeles. C'est en 2018 que le King a posé ses valises en Californie, marchant ainsi dans les traces de Kobe Bryant ou encore Magic Johnson. Là encore, LeBron James est allé chercher sa bague de champion. En effet, en 2020, dans la bulle d'Orlando, les Lakers, menés par leur star, sont allés chercher ce titre afin de rendre le meilleur hommage possible à Kobe Bryant, décédé quelques mois plus tôt.