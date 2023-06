Finales NBA : 5 choses à savoir sur Jimmy Butler, le taulier du Miami Heat

Florian Barré

Pour la deuxième fois depuis son arrivée dans la Grande Ligue, Jimmy Butler va disputer les Finales NBA. À 33 ans, l’ailier du Heat n’a jamais semblé aussi fort qu’en ce moment. Auteur de 28,5 points de moyenne depuis le début des playoffs, il explose les compteurs. Pourtant rien ne le prédestinait à afficher un tel niveau un jour. En attendant le début de l’affrontement contre les Nuggets, petit tour d’horizon sur ce qui fait de Jimmy Butler le joueur qu’il est.

1. Une enfance difficile

Né à Tomball, au nord d’Houston, Jimmy Butler était un petit garçon pauvre. Abandonné rapidement par son père, il vit dans la précarité avec sa mère et ce jusqu’à ses 13 ans où, après une violente dispute, il est laissé-pour-compte. Il est par la suite recueilli par la famille de l’un de ses amis et fait du basket un objectif de vie. Mais Jimmy ne parvient pas à rejoindre d’université locale et doit donc emprunter les chemins de traverse pour poursuivre son rêve de NBA.



2. Cuvée 2011

Après trois saisons aux Golden Eagles de Marquette, avec des moyennes de 15 points par match, Jimmy Butler s’est finalement présenté à la draft 2011 où on l'estime être repêché dans les derniers choix du premier tour. C’est chose faite puisque le natif de Tomball est sélectionné à la 30e position par les Chicago Bulls, loin de Kyrie Irving, Kemba Walker, Klay Thompson et Kawhi Leonard entre autres.

3. À la conquête d’un premier titre

À 33 ans, Butler court toujours derrière sa bague. L’ailier fort n’est jamais parvenu à décrocher un titre NBA et ce malgré onze campagnes de playoffs depuis 2012. En 2020, il parvient pour la première fois à rejoindre les NBA Finals avec le Heat. Malheureusement, JB échouera en 6 matchs face aux Lakers de LeBron James, et ce malgré deux rencontres qu’il termine en triple-double. Face aux Nuggets dès ce jeudi soir, il aura à coeur d’entrer définitivement dans la légende de la franchise floridienne en menant Miami jusqu’au sacre.

4. Butler continue d’inscrire sa legacy à Miami

Après avoir dépassé Dwyane Wade, plus grande légende de la franchise floridienne, au nombre de matchs à plus de 40 points en playoffs avec le Heat (8 contre 7), Jimmy Butler a écrasé cette saison un autre record, détenu cette fois-ci par LeBron James. L’ailier fort a inscrit 56 points lors du Game 4 face aux Bucks fin avril, soit 7 points de plus que le King . Il est dans le même temps devenu le 4e meilleur scoreur sur un match, de l’histoire des playoffs NBA.

5. Une confiance à toute épreuve