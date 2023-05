NBA : Il réalise l'impossible, Michael Jordan va enrager

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que Miami menait 3-0 et était lancé vers les Finales NBA, Boston a totalement relancé la série. Les Celtics ont remporté deux rencontres capitales, avant de l’emporter sur le parquet du Heat au buzzer grâce à un shoot déjà historique de Derrick White qui a imité un certain Michael Jordan.

La NBA n’est décidément pas une ligue comme les autres. Alors que Miami, loin d’être favori face à Boston, menait 3-0 dans cette série, les Celtics ont réussi l’exploit de revenir à hauteur. Les C’s vont s’offrir un match 7 d’anthologie au TD Garden et pourraient bien devenir la première équipe de l’histoire à remonter un déficit de 3-0. Et si Boston fait tomber Miami, Derrick White sera gracieusement remercié par les fans des Celtics.

Buzzer beater de légende pour Derrick White

Même si la franchise bostonienne a mené pendant presque toute la rencontre, Miami est revenu dans les dernières minutes. Et sur une faute étrange d’Al Horford, Jimmy Butler a inscrit trois lancers cruciaux. Il restait 3 secondes aux Celtics pour aller chercher la victoire et s’offrir un match 7 à domicile. Derrick White, auteur de la remise en jeu, a bien suivi le shoot de Marcus Smart et a claqué le ballon dans l’arceau. Moment de stress du côté des arbitres… et victoire des Celtics au buzzer.

🔥 𝐂'𝐞𝐬𝐭 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞̀𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐟𝐨𝐮 ! Derrick White arrache un Game 7 avec un buzzer beater ! Les Celtics restent en vie ! pic.twitter.com/YMOs4y8qXZ — NBAextra (@NBAextra) May 28, 2023

«Ce gars a été phénoménal pendant toute l’année !»