NBA : «Un joueur horrible», il lâche une incroyable punchline sur Michael Jordan

Hugo Chirossel

Considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de l’histoire du basket, Michael Jordan ne fait pourtant pas l’unanimité auprès de certains de ses anciens coéquipiers. C’est notamment le cas de Scottie Pippen, avec qui His Airness a formé un duo redoutable, menant les Bulls à six titres de champion NBA. Pour l’ancien numéro 33 de Chicago, Michael Jordan était un joueur horrible avant qu’il ne le rejoigne.

Scottie Pippen mâche rarement ses mots quand il s’exprime sur Michael Jordan. Ce n’est pas l’amour fou entre les deux anciens coéquipiers chez les Bulls, eux qui ont remporté six titres ensemble, dont deux three-peat, entre 1991 et 1998. Ayant trois ans de moins que Michael Jordan, Scottie Pippen a rejoint la NBA en 1987, trois ans plus tard que His Airness . Et il estime qu’avant son arrivée aux Bulls, celui qui est considéré comme le meilleur de tous les temps était un joueur horrible.

« C’était horrible de jouer avec lui »

« Je voyais Jordan jouer avant que je n’arrive chez les Bulls. Il était un joueur horrible. C’était horrible de jouer avec lui. Il ne jurait que par le 1 contre 1, il prenait des mauvais tirs… et tout d’un coup, quand nous sommes devenus une bonne équipe et avons commencé à gagner, tout le monde a oublié ceci », a déclaré Scottie Pippen, dans le podcast Gimme the Hot Sauce!

