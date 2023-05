NBA : Jordan, LeBron... Une légende remet tout en question pour le GOAT

Benjamin Labrousse

En février dernier, LeBron James battait l’un des plus grands records de l’histoire du Basket en devenant le joueur ayant inscrit le plus de points dans l’histoire de la Ligue. Ainsi, le « King » relançait toute une question autour du titre honorifique du meilleur joueur de l’histoire. Si Michael Jordan semble tout de même garder une légère longueur d’avance dans cette question, George Gervin n’est pas d’accord.

Débats intenses, discussions animées, prises de becs entres partisans… Dans beaucoup de sport, la question du GOAT (abréviation de Greatest of All Time) déchaîne les passions. Du côté du Basket, deux prétendants majeurs se démarquent, en la personne de LeBron James et Michael Jordan. Toujours en activité, le joueur des Lakers de Los Angeles ne manque pas d’arguments. Mais face au légendaire numéro 23 des Bulls de Chicago, le combat est toujours très complexe…

George Gervin « pas convaincu » par le titre de GOAT de Michael Jordan

Quoi qu’il en soit, cette question continue de faire jaser, et ce même dans l’esprit d’anciennes légendes de la NBA. C’est le cas pour l’ancienne gloire des Spurs de San Antonio George Gervin. Dans des propos relayés par Parlons Basket , l’ancien joueur des années 70-80 s’est montré véhément à l’encontre de Michael Jordan. « Tout le monde dit qu’il est le plus grand joueur all-time, mais je ne suis pas convaincu. Sur quels critères on se base pour affirmer ça ? C’est facile à dire sur ESPN. Stephen A. Smith dit toujours : « c’est le plus grand de tous les temps ». Que voulez-vous dire ? Il a plus de titres que Bill Russell ? Il a mis plus de points que Kareem Abdul-Jabbar ? Quels sont les critères que vous utilisez ? » .

George Gervin estime être un meilleur scoreur que Jordan