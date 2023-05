NBA : Pas de Wembanyama, quel avenir pour les Rockets ?

Florian Barré

Alors qu’ils avaient le deuxième pire bilan de la ligue, les Rockets ont obtenu le quatrième choix de draft lors de la Loterie. Une déception pour une équipe en pleine reconstruction. Si elle rêvait de Victor Wembanyama, la franchise d’Houston doit se raviser et réfléchir à la suite rapidement. En plus de James Harden pressenti de retour, il faudra faire le bon choix le 22 juin prochain.

Parmi les perdants de la soirée de la Loterie, on retrouve les Rockets, hors du Top 3. Ces derniers ne pourront donc pas sélectionner Victor Wembanyama ou Scoot Henderson. Certainement une grosse déception pour les dirigeants de la franchise texane, qui voient un voisin se renforcer avec Wemby . De surcroît, ces derniers ont tout misé sur un tanking de qualité avec 60 défaites au cours de la saison. Tout porte à croire cependant que la prochaine édition sera différente à Houston autour de Jalen Green, Alperen Sengun, Jabari Smith et…

Une nouvelle pépite arrive à Houston

Lors de la Draft le 22 juin prochain, les Rockets devraient réussir à se renforcer considérablement en comparaison à la saison dernière. Leur choix pourrait se porter sur Amen Thompson, considéré comme le meilleur talent disponible en quatrième position. Le joueur passé par l’Overtime Elite serait une solution logique pour apporter, à terme, un peu de stabilité sur le backcourt des Rockets mais qui signerait en contrepartie le départ de Jalen Green ou Kevin Porter Jr. Talent à polir, Amen Thompson est doté de qualités athlétiques impressionnantes et présente ainsi un très haut potentiel défensif. Un point faible de Houston cette saison.



En revanche, son jeu offensif est encore en chantier, en particulier son tir extérieur. Thompson serait un choix axé sur le long terme, tant son développement est encore incomplet, mais un choix non moins logique pour les Rockets, s’ils misent sur le plus haut plafond en quatrième position. Et puis si Brandon Miller, pressenti 3e de la prochaine Draft, venait à être disponible, il ne fait aucun doute que les Rockets le choisiront.

Harden et les Rockets réunis ?