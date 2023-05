NBA : C'est déjà la folie Wembanyama à San Antonio

Florian Barré

Depuis qu’ils ont obtenu le first pick de la prochaine Draft NBA, les fans des Spurs n’ont d’yeux que pour Victor Wembanyama. Ces derniers ont exulté mardi 16 mai en apprenant la nouvelle. Les réactions incroyables s’enchaînent depuis alors que l’intérieur français n’a encore jamais mis un pied dans la Grande Ligue.

Le nom de Victor Wembanyama résonne dans toutes les têtes en NBA depuis quelques jours. Le prodige français devrait, sauf catastrophe, rejoindre les Spurs le 22 juin prochain, portant sur ses épaules la responsabilité de faire briller San Antonio durant les 15 prochaines années, comme l’a fait Tim Duncan. Alors qu’il n’est même pas encore un membre officiel de la franchise texane, Wembanyama a déjà un impact incroyable, en témoigne une vidéo prise lorsque les fans des Spurs ont appris qu’ils obtenaient le 1er choix de la Draft 2023. On peut y voir des dizaines de supporters hurler de bonheur et s’arroser à la bière.

Une euphorie inédite au Texas

Pour la plupart des spécialistes, aucune arrivée d'un basketteur en NBA n'a été autant attendue. Il faut remonter à 2003 avec le draft d'un certain LeBron James pour croiser une telle ferveur aux États-Unis. En circulant dans le centre-ville de San Antonio mardi 16 mai au soir, on aurait pu croire que les Spurs venaient de remporter un nouveau titre NBA. Et ce alors que la franchise texane ne dispute pas les playoffs, pour la quatrième fois consécutive, après l'une des pires saisons régulières de son histoire (22 victoires - 60 défaites).

La billetterie des Spurs explose