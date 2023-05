NBA : Les Spurs ont déjà pris une grande décision pour Wembanyama

Florian Barré

Il y a quelques jours, Tony Parker prédisait « une carrière à la Tim Duncan » à Victor Wembanyama. C’est bel et bien sous la tutelle de ce dernier, tout bien considéré comme l’un des meilleurs intérieurs de l’histoire de la NBA, que le prodige français va tenter de s’acclimater à sa nouvelle franchise. Preuve que les Spurs misent très gros sur le futur numéro un de la Draft.

Considéré comme le meilleur prospect de l’histoire de la NBA, Victor Wembanyama arrive à San Antonio avec de grandes ambitions. Pour aider sa future pépite à nourrir celles-ci, la franchise texane va faire appel à Tim Duncan, quintuple vainqueur NBA avec les Spurs dans les années 2000. L’ailier fort âgé aujourd’hui de 47 ans devrait, selon le journaliste sportif américain Marc Stein, passer du temps cet été avec Wemby à S.A afin que le français soit près dès son arrivée dans la Grand Ligue.

Duncan, nouveau mentor pour Wemby

L’objectif principal de la venue du Big Fundamental consisterait à travailler la technique, déjà impressionnante, du pivot tricolore. « On s’attend à ce que Duncan soit régulièrement à l’entraînement pour travailler avec Wembanyama lors des matchs à domicile » a balancé Stein. Mais également d’accompagner Wembanyama hors des parquets, dans un contexte plus social, pour gérer la pression de la vie en règle générale. Un vrai rôle de mentor donc pour le dernier numéro un de Draft des Spurs.

Wembanyama peut aussi compter sur le soutien de TP et Gino

Finalement, Tim Duncan revient à ses origines. Après 16 mois passés dans le coaching staff de Gregg Popovich en 2020, l’ancien intérieur des Spurs remet le couvert. Il ne sera cependant pas seul. Victor Wembanyama pourra également compter sur le soutien de Tony Parker et Manu Ginobili. Les deux retraités et fidèles alliés de Duncan devraient l’aider pour s’intégrer dans la franchise et dans la ville. Ces connexions avec des légendes de San Antonio semblent montrer les ambitions de la franchise texane. Victor Wembanyama est placé comme l’héritier direct de la dynastie Spurs et tout est mis en œuvre pour qu’il réussisse au mieux son arrivée en NBA.