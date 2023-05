NBA : Après l’échec Wembanyama, les Blazers prêts à régaler les Bulls ?

Florian Barré

En attendant la Draft du 22 juin prochain, Portland, détenteur du troisième choix, serait en pleine réflexion. Sans Victor Wembanyama, à quoi va ressembler le projet des Blazers ? Damian Lillard voudra-t-il rester ? À priori, le meneur attend juste un accompagnement digne de ce nom pour jouer le titre NBA avec la franchise de son coeur. Et pour le coup, pas sûr que ce soit avec Brandon Miller que ce dernier se voit avancer. De quoi intéresser Chicago ?

Après avoir manifestement tanké en fin de saison régulière, Portland s’est rendu à la Loretie NBA avec de l’ambition mardi dernier. L’objectif, aussi imprévisible soit-il, était de récupérer le first pick de la prochaine Draft synonyme de Victor Wembanyama. Le prodige français aurait pu permettre à Damian Lillard de croire sérieusement à un titre NBA avec sa franchise. Malheureusement pour eux, les Blazers sont repartis avec le 3e pick, et Brandon Miller devrait être ce fameux troisième meilleur prospect de la Draft 2023.



NBA - Lakers : Les Nuggets ne se sentent pas respectés https://t.co/q4JPY9rUHC pic.twitter.com/e6MqwCBDG6 — le10sport (@le10sport) May 19, 2023

Rendez-vous entre les Bulls et Brandon Miller

Finalement, tout n’est pas à jeter de cette Loterie. Certaines franchises non-admissibles au tirage au sort pourraient être intéressées par un joueur comme Miller. Sans Wembanyama, Portland est à priori désintéressé de la Draft et pourrait bel et bien échanger son pick contre un joueur confirmé de la ligue afin d’accompagner rapidement et sérieusement Lillard. En perte de vitesse, avec des contrats finissants et des blessures à répétition, les Bulls se sont entretenus avec Brandon Miller durant la NBA Draft Combine, alors qui n’ont pourtant aucun choix principal de Draft cette année. Une discussion qui sentirait bon le trade entre Portland et Chicago. Mais contre qui ? Zach LaVine ? DeMar DeRozan ?

Lillard peut encore patienter