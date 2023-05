Le programme de Victor Wembanyama avant de débarquer en NBA

Florian Barré

Les prochaines semaines de Victor Wembanyama s’annoncent bien chargées. Le prodige français qui fera ses débuts en NBA la saison prochaine a appris cette semaine que la franchise de San Antonio l’accueillera dès le 22 juin prochain. Une date-charnière qui marquera la fin de son bail aux Mets 92 et le début d’une folle aventure. Mais avant de rejoindre Gregg Popovich, l’intérieur a un autre objectif de taille…

À l’issue de l’une des semaines les plus importantes de sa vie, Victor Wembanyama se prépare à vivre un été de dur labeur. Ce mardi, le tricolore a été fixé sur son avenir en NBA où il rejoindra les Spurs du mythique Gregg Popovich. Cette semaine, ce dernier a également été couronné MVP de la Betclic Elite, meilleur jeune pour la 3e fois de suite mais également meilleur défenseur du championnat.

La suite, c’est quoi ?

Alors qu’il pourrait n’avoir d’yeux que pour la NBA désormais, Wembanyama a donné sa priorité aux Mets 92 d’ici au 22 juin prochain. En effet, les playoffs commencent en France dès ce dimanche et l’intérieur de 19 ans compte bien finir en France sur une bonne note, en allant chercher le titre tant convoité. Une fois seulement que la saison sera terminée, le prodige français attendra la Draft et l’officialisation définitive de sa venue à San Antonio, où il aura quelques jours pour s’y installer avant de partir en stage avec l’Équipe de France.

Wembanyama veut faire la Coupe du monde