Wembanyama - NBA : Énorme coup de tonnerre pour la Draft ?

Alors qu’il fera son arrivée en NBA la saison prochaine, il n’y a aucune question sur le fait que Victor Wembanyama sera le premier choix de la Draft 2023. Le phénomène français sera donc sélectionné par les Spurs, à moins d’un retournement de situation pour le moins improbable. Scoot Henderson, principal concurrent de Wemby, a encore l’espoir de lui chiper la première place.

Entre les Spurs et Victor Wembanyama, l’histoire semble déjà écrite à l’avance. Après David Robinson en 1987 et Tim Duncan en 1997, le Français devrait être le troisième premier choix de l’histoire de San Antonio. L’international français suivra les traces de son compatriote Tony Parker, sélectionné en 28e position lors de la Draft 2001 par la franchise texane. Cela fait plusieurs mois que l’on sait que Victor Wembanyama sera le premier choix, et pourtant, un homme semble encore penser qu’il pourrait lui prendre cette place.

« Je veux construire cette fanbase à San Antonio »

En effet, Scoot Henderson estime que les Spurs pourraient décider de le sélectionner en lieu et place de Victor Wembanyama. Le joueur de G-League fera lui aussi son arrivée en NBA la saison prochaine et devrait être choisi en deuxième ou troisième position. « Bien sûr, je pense que j’ai la possibilité d’être sélectionné en numéro 1 et je crois en moi comme tout compétiteur devrait croire en lui », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par AP News . « En tant que compétiteur, je veux être sélectionné en numéro 1. Je veux construire cette fanbase à San Antonio. »

