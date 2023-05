Wembanyama imite Parker, il regrette

Jean de Teyssière

C'est l'une des Drafts les plus attendues depuis celle où était présent LeBron James, en 2003. Dans la nuit de mardi à mercredi, la loterie a tiré l'heureux élu qui aura le premier choix lors de cette Draft 2023. Les Spurs de San Antonio ont remporté le gros lot et devraient donc récupérer Victor Wembanyama le 22 juin prochain. Un choix qui ravit la plupart des Français qui se lèveront durant de nombreuses nuits pour voir « Wemby » marcher sur les traces de Tony Parker. Mais Stephen Brun n'est pas de cet avis.

Victor Wembanyama va donc quitter la France pour rejoindre le Texas et la franchise des Spurs de San Antonio. La loterie de la nuit du 17 mai a rendu son verdict et le « first pick » a donc été remporté par l'ancienne équipe de Tony Parker, Tim Duncan et David Robinson. Si ce choix est sexy et excitant sur le papier, Stephen Brun ne semble pas être de cet avis.

« Une franchise qui compte dans l'histoire de la NBA »

Dans le Super Moscato Show diffusé sur RMC , Stephen Brun, consultant sur cette station a commenté la future franchise de Wembanyama : « Les Spurs c’est une franchise qui compte dans l’histoire de la NBA, c’est cinq titres, une dynastie dans le début des années 2000, c’est un coach Popovich qui va être élu Hall of Fame. C’est une team stable, une bonne organisation jamais vraiment partie en éclat durant les moins bonnes saisons. »

Wembanyama chez les Spurs, 4 raisons d’être inquiets https://t.co/RWSy4dwH4Y pic.twitter.com/fnJNQ5tUI8 — le10sport (@le10sport) May 17, 2023

« J'aurais aimé le voir marquer une franchise qui n'a pas déjà été marquée »