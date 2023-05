La NBA est passée à côté d’un truc dingue avec Wembanyama

Florian Barré

Ce sont donc les Spurs qui ont récupéré le premier choix de la Draft 2023, et qui pourront mettre la main sur Victor Wembanyama. Si la franchise de San Antonio peut fêter cette excellente nouvelle, d’autres peuvent s’en mordre les doigts. Il n’aurait par exemple pas fallut grand-chose pour que les Blazers empochent le gros lot puisqu’à un chiffre près, Wemby et Damien Lillard étaient réunis.

C’est désormais quasiment officiel, Victor Wembanyama évoluera sous les ordres de Gregg Popovich la saison prochaine. L’intérieur des Metropolitans 92 marche sur les pas de Tony Parker et de Tim Duncan. Futur premier numéro un de Draft français, Wemby a déjà conquis toute la NBA. Par ailleurs, les 14 franchises présentes lors de la Loterie de ce mardi soir se l’arrachaient. Finalement ce sont les Spurs qui ont raflé la mise au nez et à la barbe des Blazers de Portland qui n’auront que le troisième pick de Draft.

NBA - Wembanyama : «Je suis obligé de laisser ma trace» https://t.co/2NDyd1UW1F pic.twitter.com/4xP0wCLmlp — le10sport (@le10sport) May 17, 2023

Portland y a cru…

Si c’est San Antonio qui récupérera Wembanyama le 22 juin prochain lors de la Draft, il aurait pu en être tout autre. Au moment du tirage au sort des balles, les Blazers sont passés à un chiffre près de la bonne combinaison pour finir en haut de la liste. Pour rappel, la NBA utilise des balles de ping-pong numérotées de 1 à 14. Avant la cérémonie, 1 001 combinaisons sont attribuées aux équipes selon leurs résultats de l’année passée. Les trois franchises avec le plus mauvais bilan reçoivent 140 combinaisons (ici San Antonio, Houston et Detroit), la dernière seulement 5. Les balles sont ensuite placées dans un tambour qui tourne pendant 20 secondes. Le processus est ainsi répété pour avoir une combinaison finale de 4 chiffres. L’équipe qui possède la combinaison finale remporte l’opportunité de choisir en premier lors de la Draft qui a lieu le 22 juin.



Dans ce cas précis, les Spurs ont remporté la Loterie et le droit de sélectionner Victor Wembanyama avec la combinaison 14, 5, 8, 2. Les Blazers avaient le combo 14, 5, 8, 3 et ont manqué le first pick à un chiffre près sur la dernière balle.

Coup dur pour Lillard et les Blazers