NBA : Nouvel exploit légendaire pour LeBron James ?

Hugo Chirossel

Dans la nuit de lundi à mardi, les Lakers reçoivent les Nuggets, pour le quatrième match entre les deux équipes. Les Angelinos sont menés 3-0 dans cette série et n’ont donc plus le droit à l’erreur s’ils veulent atteindre les Finales NBA. Aucune équipe dans l’histoire n’a remonté un tel déficit en playoffs. Cependant, ils peuvent compter sur LeBron James, habitué à réaliser des exploits.

« Je crois toujours que nous pouvons nous qualifier . » LeBron James a fait passer un message dans la nuit de samedi à dimanche. Les Lakers se sont inclinés à domicile lors de la réception des Denver Nuggets (108-119), en finale de la conférence Ouest. Le King et ses coéquipiers sont donc désormais menés 3-0 dans cette série et n’ont plus le droit à l’erreur. « Nous devons gagner un match à la fois. Il faut se concentrer sur le match 4 qui arrive, c'est tout ce à quoi on peut penser », a ajouté LeBron James.

Attendu en NBA, Wembanyama se fait calmer en direct https://t.co/53KAjFIDxx pic.twitter.com/Vw5ZLvsPSA — le10sport (@le10sport) May 22, 2023

Remonter un 3-0, du jamais-vu

Cependant, une statistique ne joue pas en la faveur des Lakers. En effet, c’est la 149e fois dans l’histoire de la NBA qu’une équipe est menée 3-0 en playoffs et aucune n’a jamais réussi à remonter un tel déficit. Ce qui doit rappeler de très bons souvenirs à LeBron James. En effet, en 2016, alors qu’il évoluait encore aux Cavaliers, il s’était retrouvé face à une situation similaire. Mené 3-1 en finale contre les Warriors, personne n’avait jusque-là réussi à s’imposer après avoir accusé un tel déficit. Ce que les Cavaliers de LeBron James ont fait, décrochant ainsi le premier titre de leur histoire, en s’imposant à Golden State lors du match 7.

Une série historique contre les Warriors

LeBron James avait d’ailleurs terminé meilleur marqueur, rebondeur, passeur, contreur et intercepteur de ces finales face aux Warriors, une première dans l’histoire de la NBA. Un exploit qu’il avait tenté de reproduire deux ans plus tard, mais cette fois-ci sans le soutien de Kyrie Irving, parti entre temps aux Celtics. Sept matchs à plus de 40 points au cours des trois premiers tours, 34 points, 9,2 rebonds et 8,8 passes de moyenne, deux buzzers beater… LeBron James a enchaîné les performances incroyables pour ramener les Cavaliers en Finales NBA. Des exploits qui n’auront pas suffi. Pas assez bien entouré, le King n’avait pas pu éviter le violent 4-0 infligé par les Warriors, malgré un match 1 à 51 points.

LeBron James, un habitué des exploits

Avant de partir au Heat en 2010, avec qui il a remporté deux titres NBA, puis de retourner à Cleveland en 2014, LeBron James avait buté pendant de longues années dans sa quête du Larry O’Brien Trophy. Les supporters des Pistons se rappellent probablement de son match 5 réalisé au Palace d’Auburn Hills en 2007, lors des Finales de la conférence Est. Alors que la série était à 2-2, il avait marqué 25 points consécutifs et 29 des 30 derniers de son équipe, pour terminer la rencontre avec 48 unités au total. Une performance qui avait ensuite mené les Cavaliers à leurs premières Finales NBA, où ils s’étaient inclinés contre les Spurs de Tony Parker. LeBron James est un habitué des performances historiques et des records. Dernièrement, il a dépassé Kareem Abdul-Jabbar pour devenir le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA, une marque que l’on pensait inatteignable et qui est venue s’ajouter aux nombreux records qu’il détient déjà. À 38 ans, LeBron James est condamné à un nouvel exploit.