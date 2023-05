NBA : Antetokounmpo a souffert d’une grosse révolution

Florian Barré

Alors qu’il a terminé la saison régulière à la 8e position à l’Est, personne n’attendait le Heat d’Erik Spoelstra en finale de conférence. Après avoir sorti les Bucks de Giannis d’Antetokounmpo au premier tour, Miami s’est facilement défait des New York Knicks. Désormais, ce sont les Celtics de Jayson Tatum qui font les frais du sursaut d’orgueil de la franchise floridienne, méconnaissable dans le bon sens du terme depuis le play-in Tournament.

Erik Spoelstra a vu son équipe s’endurcir au fil d’une saison régulière très compliquée, avec en point d’orgue ces deux matchs de play-in qui ont eu un effet bénéfique sur l’ensemble de l’effectif. Le Heat, porté par un excellent Jimmy Butler, roule sur ces playoffs NBA. Après avoir remporté la série face aux Bucks 4-1, la franchise floridienne a évincé les Knicks de Jalen Brunson 4-2.



S’en suivent les deux rencontres au TD Garden où les coéquipiers de Jimmy Butler ont désormais les Finales NBA en ligne de mire puisqu’ils mènent 2-0 face à Boston avant de retourner à Miami. Une situation folle lorsqu’on sait que le Heat était au bord du précipice il y a de cela un mois. Battu par Atlanta sur son premier match de play-in, Erik Spoelstra a su trouver les mots pour renverser totalement la situation depuis.

Erik Spoelstra déclare sa flamme au play-in

Si le play-in Tournament n’avait pas vu le jour, Miami aurait quand même eu sa place en playoffs cette année, du fait de sa 8e place en saison régulière. Pourtant Erik Spoelstra remercie aujourd’hui l’existence de ce mini-tournoi, instauré en 2021. Ce dernier a rappelé à quel point les épreuves traversées par son équipe cette saison s’étaient finalement avérées précieuses : « Je n’aime pas du tout l’idée selon laquelle il n’y a que les playoffs qui comptent. Je pense que nous sommes l’exemple parfait du contraire. C’est une bénédiction d’avoir pu vivre tout ça, poursuit le coach du Heat. Je n’ai jamais participé à une saison régulière comme celle-là, et je pense que nous avons tous grandi et que nous nous sommes améliorés grâce à ça. Nous ne nous sommes pas laissés abattre, nous nous sommes endurcis, rapprochés les uns des autres et nous avons développé le courage et la persévérance dont nous avons besoin en fin de saison ».

« La meilleure chose qui soit arrivée à la NBA »