NBA : Mauvaise nouvelle à 500M de dollars pour Michael Jordan

Florian Barré

Ce mardi tard dans la nuit, les Hornets ont vu leur destin basculer du mauvais côté. Comme toutes les franchises présentes lors de la Loterie, Charlotte espérait repartir avec le first pick synonyme de Victor Wembanyama. Ce sera finalement le 2e choix de Draft qui attend les Frelons le 22 juin prochain. De quoi attrister sérieusement Michael Jordan qui comptait vendre ses parts dans la franchise.

C’est désormais une certitude, si les Hornets ne sont pas passés loin de récupérer le gros lot, Victor Wembanyama sera bel et bien un Spurs la saison prochaine, pour son arrivée en NBA. D’après le journaliste Adrian Wojnarowski, obtenir l’intérieur français lors de la Draft signifie augmenter la valeur de sa franchise de 500 millions de dollars. Une grosse affaire dont ne pourra pas se vanter d’avoir fait Michael Jordan, propriétaire majoritaire de Charlotte.

Michael Jordan perd très gros…

Celui qui est perçu comme le meilleur joueur de tous les temps peine à réussir depuis sa reconversion. Après un échec cuisant aux Wizards, il a pris la présidence de Charlotte avec qui il a essuyé bon nombre d’échecs. Dans les bas-fonds de la ligue depuis plus de 10 ans, la franchise nord-carolinienne comptait beaucoup sur la Loterie de ce mardi pour se relancer. Plus que de l’argent, Wembanyama fait perdre aux Hornets un espoir de renouveau sportif. Par ailleurs, Michael Jordan compte vendre ses parts. Les Frelons sont évalués à 1,7 milliard de dollars, mais ils auraient pu atteindre 2,2 milliards de dollars s’ils avaient eu Wemby . Une grosse perte donc pour His Airness , qui peut s’asseoir sur son argent.

Quel avenir pour les Frelons ?