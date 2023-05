NBA : James Harden vise deux équipes après le fiasco des 76ers

Florian Barré

C’est sur un nouvel échec en playoffs que James Harden termine sa 14e saison NBA. Le meneur de 33 ans ébloui depuis des années la ligue sans ne jamais parvenir à être sacré champion. Cette fois, la pilule pourrait avoir du mal à passer et le Barbu se verrait bien quitter Philadelphie, même si l’avenir de Doc Rivers n’est plus lié aux 76ers. Déjà sur le coup, deux franchises pourraient rafler la mise.

Pour la cinquième saison consécutive et avec trois franchises différentes (Rockets, Nets, 76ers), James Harden a échoué aux portes des finales de conférence NBA. Face aux Celtics, The Beard a globalement déçu du fait de son inconstance. Deux matchs à 42 points ou plus et 5 matchs à 17 points ou moins, ont permis au mieux à Philadelphie d’accrocher un Game 7 - match où il a inscrit seulement 9 unités. Mais selon ce dernier, le réel problème restait Doc Rivers, l’entraîneur de la franchise pennsylvanienne limogé ce mardi.

NBA : Quelle équipe pour Wembanyama ? Mbappé a une préférence https://t.co/mdvNYGknHk pic.twitter.com/FD6DTaJkj2 — le10sport (@le10sport) May 16, 2023

Fin de la collaboration entre Harden et Rivers

L’avenir d’Harden est donc assez flou. Les dirigeants sont en suspens, dans l’attente de sa décision. En effet, l’ancien MVP peut renoncer à sa dernière année de contrat (35 millions de dollars) et se retrouver sur le marché dès cet été. Le Barbu devait vraisemblablement faire ce choix-là si Doc Rivers continuait à Philadelphie. Selon la journaliste de chez ESPN Ramona Shelburne, « une personne a expliqué qu’il serait difficile de voir James (Harden) revenir jouer pour Doc (Rivers) à nouveau ». S’ajoute à cette déclaration le « OK » lâché par le meneur lui-même lorsqu’on lui a demandé de décrire sa relation avec son entraîneur. Finalement, Doc Rivers, qui avait indiqué qu’il voulait continuer sur le banc des Sixers, a été limogé et cet acte pourrait totalement modifier l’avenir d’Harden.

Le Président de Philly a donc eu un choix à faire. Laisser James Harden s’en aller ou remercier Doc Rivers pour les travaux effectués ? Le choix a été plutôt rapide à faire pour Daryl Morey et ce, malgré les performances décevantes de l’ancien joueur des Nets. Auteur de 45 points lors du Game 1 et de 42 points lors du Game 4 face à Boston, The Beard n’a pas inscrit le moindre point dans les quatrièmes quart-temps des Games 5, 6 et 7. Il a encore une fois été décevant lors des matches les plus importants de la saison et laisse derrière lui le sentiment de gâchis. Mais au bout du compte, rien n’assure encore que le Barbu soit toujours un Sixers au début de la prochaine saison. Le journaliste NBA Chris Haynes a récemment affirmé que James Harden, intéressé par un contrat long terme, devrait décliner sa player option de 35.6 millions de dollars et donc devenir free agent à l'issue de la saison. Il pourrait en effet retrouver les Rockets auxquels il reste attaché depuis son départ en 2021, sa famille résidant toujours là-bas.

Les Rockets sur le coup, mais pas que…