Attendu en NBA, Wembanyama se fait calmer en direct

Dans le coeur de l'actualité avec sa nomination en premier choix de la Draft du côté de San Antonio, Victor Wembanyama a affiché son ambition de devenir champion en NBA dès la saison prochaine. Charles Barkley, légende américaine, a qualifié les déclarations de Wemby de "ridicules".

À quelques mois de ses grands débuts en NBA, Wembanyama a fait savoir que le titre était l’une de ses cibles la saison prochaine. Pour un joueur qui n’a pas encore la moindre minute en NBA, cette sortie a forcément fait parler.

Wembanyama n'a pas le temps

Si l’équipe de San Antonio peut être alléchante sur le papier, son inexpérience risque de la pénaliser, et le titre ne semble pas à l’ordre du jour. Quand on connaît le talent de Wemby, on peut malgré tout se douter qu’il aura à cœur de faire mentir ceux qui ne croient pas en ses chances, et Barkley sera probablement en tête de liste…

Recadré directement