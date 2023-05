NBA : Une légende arrive, Wembanyama va adorer

Hugo Chirossel

Alors qu’ils ont hérité du premier choix de la Draft 2023, les Spurs devraient, sauf retournement de situation, sélectionner Victor Wembanyama le 22 juin prochain. Tout se met d’ailleurs en place pour préparer l’arrivée du phénomène français à San Antonio. Un certain Tim Duncan devrait d'ailleurs très souvent leur rendre visite la saison prochaine.

« Il y a une relation spéciale entre la France et les Spurs grâce à Tony (Parker) et Boris (Diaw). Je sais que la moitié du pays ou peut-être même tout le pays voulait que les Spurs aient le premier choix . » Après la loterie de la Draft 2023, Victor Wembanyama semblait très heureux que les Spurs aient hérité du choix numéro 1. « Je regardais autour de moi, tout le monde était très heureux de ce choix et j'étais donc heureux aussi. Ce n'est pas pour me vanter, mais je savais que ça allait arriver et je me suis enregistré le disant ce matin avant d'aller à l'entraînement. L'univers me l'avait dit. Mes rêves, mes émotions, parfois ça arrive que je ressente les choses, mais ce n'est jamais mauvais . »

Wembanyama, successeur de Duncan et Robinson

Victor Wembanyama devrait donc suivre les traces de Tony Parker, sélectionné par les Spurs à la 28e position en 2001. C’est la troisième fois de son histoire que San Antonio hérite du premier choix de draft, et à chaque fois, ces joueurs ont marqué l’histoire de la franchise. En 1987, ils avaient drafté David Robinson, avant de sélectionner 10 ans plus tard Tim Duncan. Ce dernier avait d’ailleurs intégré le staff de Gregg Popovich lors de la saison 2019-2020, marquée par la pandémie de Covid-19.

Les Spurs comptent sur Duncan pour accompagner Wembanyama

Considéré par certains comme le meilleur ailier-fort de l’histoire, Tim Duncan ne sera finalement resté qu’une année en tant qu’adjoint de Gregg Popovich. Cependant, il n’est jamais bien loin et passe régulièrement prodiguer ses conseils aux jeunes joueurs des Spurs, ce qui devrait encore plus être le cas après l’arrivée de Victor Wembanyama. Comme l’indique Marc Stein, les Spurs comptent sur Tim Duncan pour accompagner le phénomène français et l’aider à se développer, tandis que Tony Parker et Manu Ginobili devraient également régulièrement leur rendre visite. Victor Wembanyama ne peut pas rêver d’un meilleur mentor.