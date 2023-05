NBA - Wembanyama : La mise en garde de Shaquille O'Neal

Baptiste Berkowicz

Véritable phénomène du Basket mondial, Victor Wembanyama fait l'unanimité chez les acteurs ou observateurs. Enfin presque. Shaquille O’Neal de son côté ne ménage pas le jeune français dans ses critiques. Selon lui, le prodige de 19 ans n'aurait pas pu évoluer dans les années NBA 90.

Pivot à l’ancienne, le Big Diesel n'apprécie pas forcément l’évolution du jeu dans la raquette et Victor Wembanyama en incarne le prototype par excellence. D’un autre côté, c’est précisément pour cette raison que la légende Shaquille O'Neal le voit quand même s’acclimater rapidement à son nouvel environnement.

Le programme de Victor Wembanyama avant de débarquer en NBA https://t.co/JzZUviOB0q pic.twitter.com/jf8ovPqFVq — le10sport (@le10sport) May 20, 2023

Le Shaq émet des réserves

Le parallèle entre le basket de l'époque et celui pratiqué actuellement est frappant pour Shaquille O'Neal. Récemment invité du Rich Eisen Show, il a dégainé : « Si nous étions à mon époque, il aurait fini une soupe de nouilles au poulet, ce que j’aime bien. Quand je regarde comment les gars jouent maintenant, en particulier Joel Embiid, qui mesure 2m13 mais ne joue pas au poste, il prend juste des jump-shots. Mets ton gros cul dans la peinture, mais ce n’est plus comme ça que les gens jouent aujourd’hui. » Shaq en est persuadé, Victor Wembanyama n’aurait jamais existé dans la NBA des années 90 à cause de son profil physique. En revanche, il est parfaitement taillé pour le jeu actuel et c’est ce qui devrait lui permettre de s’acclimater rapidement à la grande ligue, en particulier s’il évolue aux Spurs.

Wembanyama parfaitement NBA compatible