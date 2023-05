NBA : Tony Parker détrôné par Wembanyama, c’est annoncé

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Le verdict est tombé cette semaine. La saison prochaine, Victor Wembanyama jouera aux San Antonio Spurs, la franchise dans laquelle Tony Parker a fait presque toute sa carrière, un symbole énorme. Nicolas Batum estime que cette destination était la meilleure possible, lui qui est persuadé que Wemby peut devenir le plus grand joueur français de tous les temps.

Victor Wembanyama était aux anges lorsqu’il a appris sa future destination. Sauf énorme surprise, la pépite tricolore rejoindra les San Antonio Spurs la saison prochaine. Cette semaine, la franchise texane a obtenu le premier pick de la prochaine Draft, ce qui signifie qu’elle va récupérer Victor Wembanyama, 26 ans après Tim Duncan. Comme un symbole, Wemby va débarquer dans l’équipe où Tony Parker a gagné quatre titres de champion NBA. La destination idéale pour Nicolas Batum.

«Il pourrait bien être le prochain»

« C’est le spot parfait. Tony est parti. Tony est le plus grand joueur français de tous les temps. Si tout se passe bien pour lui, il pourrait bien être le prochain. Il va devoir marcher dans les pas de Tony, après ce que Tony a fait pour sa franchise, c’est un sacré défi pour lui. Dire : ‘Ok, Tony a été six fois All-Star, il a quatre bagues et son maillot a été retiré. Fais mieux que lui. Fais mieux que ça’ », se félicite le joueur des Clippers dans des propos relayés par Basket USA .

Le 1er picks de la #NBADraftLottery est attribué aux San Antonio @Spurs Wemby 💬 "Mon coeur bat très fort, un moment dont je me rappellerai toute ma vie.J’adore le Texas, j’y suis déjà allé." Réponse finale lors de la #NBADraft 2023 !! pic.twitter.com/dAMpNwo6Zj — NBA France (@NBAFRANCE) May 17, 2023

«La NBA est tellement folle de ce genre de choses»