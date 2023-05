NBA : Wembenyama et LeBron James réunis, la bombe est lâchée

Baptiste Berkowicz

Quelques jours après l'obtention du 1er choix officialisée pour Victor Wembanyama, la ville de San Antonio est déjà en ébullition. Et cela ne devrait pas se calmer car le magazine Fadeaway World imagine une possible association avec d'autres superstars comme Lebron James lors de l'été 2024.

Il fait bon vivre d'être supporter des Spurs de San Antonio en ce moment. L'emballement autour de l'arrivée du phénomène français est hallucinant, et l'engouement ne devrait pas se stopper, alors que certains médias annoncent une possible arrivée de LeBron James à San Antonio.

Un duo avec Lebron James...

Le magazine Fadeaway a évoqué un scénario plausible pour l'été 2024 : la première étape consisterait à signer Steve Kerr pour prendre la relève des Spurs et y remplacer Gregg Popovich. L'actuel coach des Spurs a 74 ans et pourrait évoluer dans un rôle de consultant et d'accompagnateur à Kerr, dont le contrat avec Golden State prendra fin à l’issue de la saison prochaine. De retour dans la franchise dans laquelle il a brillé en tant que joueur, Kerr pourrait alors permettre d’attirer du lourd sur le marché des trades, comme un certain Lebron James. Pas sûr que la superstar soit séduite par les perspectives business que lui offrirait San Antonio mais qui sait.

....Et Damian Lillard ?