NBA : Tony Parker met une énorme pression sur Wembanyama

Benjamin Labrousse

Alors que le résultat de la loterie de la prochaine draft NBA a très certainement assuré que Victor Wembanyama allait atterrir chez les Spurs de San Antonio, les fans de la franchise sont excités. Et pour cause, le pivot français est l’un des plus grands espoirs du basket mondial de ces dernières années. Mais à San Antonio, Wemby devra porter sur ses épaules l’héritage français laissé par Tony Parker. Alors que TP sera intronisé au Hall Of Fame d'ici quelques mois, retour sur les chiffres marquants du meneur français chez les Spurs.

1 : Son nombre de titres de meilleur joueur des finales NBA

S’il est attendu comme l’élu qui mènera les Spurs de nouveau vers les sommets, Victor Wembanyama devra sûrement patienter avant d’atteindre l’impact qu’aura eu Tony Parker lors des finales NBA en 2007. Face aux Cavaliers de Cleveland, les Spurs menés par l’excellent meneur français, assènent un coup derrière la tête de LeBron James en remportant les finales 4 à 0.

4 : Comme son nombre de titres NBA

Le trio Tony Parker - Tim Duncan - Manu Ginobili aura marqué l’histoire du basket. Sur les 5 titres de champion NBA remportés par les Spurs de San Antonio, Tony Parker aura été un acteur majeur de 4 d’entre eux. Arrivé dans la ligue en 2001, TP n’aura pas connu le sacre de 1999. Mais deux ans seulement après son arrivée, le légendaire meneur français connaît sa première victoire (2003). Il faudra pour les deux titres suivants (2005, 2007), attendre une petite saison d’intervalle. Puis en 2014, une nouvelle fois face à LeBron James cette fois ci au Heat de Miami, Tony Parker remporte sa 4ème bague. Un palmarès impressionnant, que Victor Wembanyama aura certainement du mal à égaler.

6 : Comme ses sélections au NBA All Star Game

Contrairement au nombre de titres remportés, ces 6 participations de Tony Parker au All Star Game devraient être atteignables pour Victor Webanyama. En 2006, 2007, 2009, 2012, 2013 et 2014, TP a donc participé à cet événement dans la ligue américaine, il est d’ailleurs le seul Français de l’histoire à avoir connu autant de sélections dans un All Star Game.

17 : Le nombre de saisons passées par Tony Parker chez les Spurs

Là encore, Victor Wembanyama pourrait connaître certaines difficultés à égaler ce chiffre. Car Tony Parker a également brillé en NBA par sa longévité. Drafté en 2001, le mythique numéro 9 des Spurs aura donc passé 17 saisons à San Antonio, de 2001/02 jusqu’à 2017/18, avant d’aller relever un dernier challenge du côté des Hornets de Charlotte lors de la saison 2018/2019. À noter que durant ses 17 saisons chez les Spurs, TP n’a pas manqué une seule fois les Play-Offs. Impressionnant.

55 : Comme le plus grand nombre de points inscrits par TP sur une seule rencontre

Pas forcément réputé pour être le plus grand scoreur de l’histoire des meneurs en NBA, Tony Parker a néanmoins quelques belles performances à ce sujet dans sa carrière. En témoigne ses 55 points inscrits en novembre 2008 face aux Timberwolves du Minnesota.

19 473 : Le nombre de points inscrits par Tony Parker en NBA

Pour conclure en beauté, les 19 473 points inscrits par Tony Parker au cours de ses 18 ans passés en NBA témoignent de l’incroyable longévité du meneur français. Derrière Dirk Nowitzki et Pau Gasol, aucun autre joueur européen n’a réussi à faire mieux. Victor Wembanyama sera-t-il capable de supporter l’énorme héritage que lui laisse Tony Parker au sein des Spurs ? Réponse dans quelques années…