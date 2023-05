NBA : Tony Parker vide son sac sur Wembanyama, il annonce du lourd

Hugo Chirossel

Alors que les Spurs ont hérité du premier choix de la Draft 2023, qui aura lieu le 22 juin prochain, Victor Wembanyama devrait donc poser ses valises dans le Texas la saison prochaine. Il ne fait aucun doute que le phénomène français sera sélectionné par San Antonio, 22 ans après un certain Tony Parker. Ce dernier s’est d’ailleurs réjoui de cette nouvelle et prédit un grand avenir à Wembanyama avec son ancienne franchise.

« Il y a une relation spéciale entre la France et les Spurs grâce à Tony (Parker) et Boris (Diaw). Je sais que la moitié du pays ou peut-être même tout le pays voulait que les Spurs aient le premier choix . » Après la loterie de la Draft 2023, Victor Wembanyama n’a pas caché son bonheur de voir les Spurs hériter du premier choix. 22 ans après Tony Parker, un autre Français devrait être drafté par la franchise de San Antonio. Une nouvelle qui ravit également la légende du basket français. « J’ai l’impression que c’était son destin. Il a tout pour réussir », a déclaré Tony Parker au micro de France 3 Lyon .

La NBA est passée à côté d’un truc dingue avec Wembanyama https://t.co/8XUTLOr1Vy pic.twitter.com/rj28XwtOYj — le10sport (@le10sport) May 18, 2023

« Il ne pourra qu'exploser avec les Spurs »

« Je suis trop content pour l'histoire, pour Victor, pour la ville, pour les Spurs. Ça fait deux ans qu'ils se préparent en faisant des transferts pour améliorer leur position et se mettre en situation de choisir en premiers. Je pense que c'est un bon club pour lui. Il va vraiment progresser là-bas. À San Antonio, il sera dans un très très bon environnement, avec Pop (Gregg Popovich, l'entraîneur). Je sais qu'il ne pourra qu'exploser avec les Spurs. Il y a une culture de la gagne là-bas, qui sera géniale pour lui », a ajouté Tony Parker.

La pression, Wembanyama « adore ça »

Tony Parker a d’ailleurs pu échanger avec Gregg Popovich au sujet de Victor Wembanyama : « Je l'ai eu ce matin au téléphone : il était content. Il m'a posé pas mal de questions sur Victor. Je suis content pour Popp, pour sa fin de carrière. C'est l'un des meilleurs coachs de l'histoire de la NBA, un Hall of famer. Il ne va que progresser avec lui . » Victor Wembanyama a une énorme pression sur les épaules en tant que probable numéro 1 de la draft, mais cela ne l’inquiète pas. « La pression, il l'a depuis 13-14 ans. Il a une pression énorme, constante, puisqu'on le place comme le plus gros talent depuis LeBron James. Quand on l'a eu à l'Asvel, on a vu que cette pression ne le gène pas. Je pense même qu'il adore ça. Il joue bien avec celle-ci. Le fait de passer aux Spurs, de passer derrière Tim Duncan ou David Robinson, les grands qui ont réussi dans cette équipe, je ne pense pas que la pression va le gêner », a poursuivi Tony Parker.

« J'espère qu'avec Victor, on va revenir en haut de l'affiche »