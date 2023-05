NBA : LeBron James et Kyrie Irving réunit la saison prochaine ?

Florian Barré

Éliminé de la course au titre NBA par Denver, les Lakers de LeBron James sont en vacances. Mais pas le temps de souffler, les rumeurs vont déjà bon train en prévision de la saison 2023-2024. La franchise californienne ne veut pas rester sur un échec en finale de Conférence et s’offrir toutes les chances de remporter un 18e sacre dans son histoire. Pour ce faire, qui d’autre que Kyrie Irving, fidèle lieutenant du King, pour redynamiser la mène.

Si les Lakers pensaient avoir trouvé en D’Angelo Russell un meneur capable d’emmener la franchise jusqu’au titre NBA, ils se sont trompés. Totalement absent des débats face aux Nuggets de Nikola Jokic, l’ancien des Timberwolves ne devrait pas poursuivre à L.A la saison prochaine. Bien que les contributions de Russell en saison régulière soient notables, ses performances en séries éliminatoires ont été inquiétantes, ce qui a incité à réévaluer son avenir avec l’équipe. De quoi relancer le débat Kyrie Irving.

Irving à L.A, fausse bonne idée ?

Depuis près d’un an, les rumeurs liant Irving aux Lakers s’intensifient. Alors qu’ils n’ont pas sauté sur l’occasion cet hiver quand le meneur a demandé aux Nets d’être transféré, les Purple and Gold pourraient revoir leur décision. Le 8 fois All-Star a l’expérience et les compétences nécessaires pour faire une différence significative dans n’importe quelle équipe. Son arrivée potentielle ne se fait toutefois pas sans inquiétudes. Les passages tumultueux d’Irving avec Boston et Brooklyn sont bien documentés, et les Lakers pourraient avoir à faire face à un scénario similaire. À moins que…

Un duo mythique

Et si LeBron James était le seul joueur capable de canaliser Kyrie Irving ? Les deux joueurs se connaissent bien, très bien même. Ils ont passé trois saisons pleines ensemble à Cleveland entre 2014 et 2017 et ont même remporté un titre NBA. Adjoint de coach Tyronn Lue à l’époque, Phil Handy était persuadé d’avoir vécu quelque chose d’unique en leur compagnie : « Kyrie et LeBron, c’est l’un des meilleurs duos de l’Histoire selon moi. La manière dont ils jouaient ensemble, dont ils ont réussi à s’entendre… Ils ont, tous les deux, besoin d’avoir la balle entre les mains mais ils ont réussi à être efficaces. Ces deux gars-là s’entendaient très bien. J’aurais souhaité qu’ils restent plus longtemps ensembles. » avait-il lâché en juin 2020. De quoi se rappeler de bon souvenir et donner une seconde opportunité à ce duo de briller en NBA.

