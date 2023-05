NBA : Retraite pour LeBron James ? Les raisons de ne pas y croire

Florian Barré

Un sleep, une déclaration choc de LeBron James, voilà ce qui a rythmé la fin de soirée de ce lundi. Les Nuggets rejoignent les NBA Finals en balayant donc les Lakers et le King ne sait plus vraiment où il en est, au point de remettre la suite de sa carrière en question. Était-ce vraiment le dernier match du meilleur scoreur de l’histoire de la Grande Ligue ? Difficile à imaginer…

Auteur de 40 points, 10 rebonds et 9 passes, LeBron James a terminé sa saison sur une défaite certes, mais sur une défaite accompagnée d’un record personnel sur un match de playoffs, avec pas moins de 31 points inscrits en première mi-temps. Le King a montré lors de ce Game 4 contre les Nuggets qu’il ne voulait pas abdiquer. S’il a tout fait pour obtenir un sursis à Los Angeles, James a laissé place à une certaine amertume au sortir de la rencontre, en laissant un flou au sujet de son avenir : « On verra, on verra. Je n’en sais rien, je n’en sais rien… Franchement, je dois réfléchir à beaucoup de choses. À titre personnel, je dois réfléchir à la suite dans le basket. Je dois penser à beaucoup de choses. » a-t-il balancé.



LeBron a encore deux ans de contrat

Difficile d’imaginer LeBron James loin des parquets la saison prochaine. Si l’envie n’est plus là, rien ne pourra le retenir mais pour l’heure, le King a encore de quoi s’accrocher. En effet, individuellement il est tout sauf ridicule, même à 38 ans. S’il n’est plus le joueur dominant d’antan, il reste un leader et un coéquipier de luxe pour ses partenaires, un joueur sur qui on peut toujours compter dans les moments chauds, du fait de son expérience et de son aura. De plus, LeBron dispose encore de deux années de contrat : une garantie pour 2023/24, et une dernière qu'il peut activer pour 2024/25. S'il venait à prendre sa retraite, LeBron James ferait alors une croix sur près de 100 millions de dollars !

Bronny James comme motif d’espoir

Autre élément qui pousse à croire que LeBron James refoulera les parquets : son fils Bronny. Depuis plusieurs semaines, l’ailier fort affirme rêver de jouer avec son bambin : « Je jouerai avec mon fils lors de ma dernière année. Où que Bronny soit, c'est là que je serai. Je ferais tout ce qu'il faut pour jouer avec mon fils pendant un an. Ce n'est pas une question d'argent à ce stade » avait-il lâché à The Athletic. De ce fait, le King pourrait bel et bien faire une pause d'un an pour revenir lorsque son fils Bronny sera drafté. Une sorte de pré-retraite comme l’avait fait Michael Jordan en 1993 puis en 1999 avant de définitivement quitter la NBA en 2003.

Les Lakers vont se renforcer