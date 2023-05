NBA : La très grande annonce de LeBron James

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Très mal embarqués dans cette saison NBA, les Lakers reviennent de loin mais font désormais office de candidat pour le titre. LeBron James et les siens affronteront les Denver Nuggets de Nikola Jokic en finales de conférence et le King n’a pas manqué de souligner la progression de son futur adversaire.

Et si les Lakers allaient au bout de cette saison NBA ? L’hiver dernier, il était difficile voire impossible de pronostiquer une telle issue vu la direction que prenait cet exercice pour la franchise californienne. Mais les Lakers ont su faire les ajustements nécessaires pendant la trade deadline et cela s’est rapidement vu. Quelques mois plus tard, LeBron James et les siens sont plus confiants que jamais, surtout après avoir éliminé les Golden State Warriors de Stephen Curry, champions en titre.

LeBron James retrouve Nikola Jokic

Le King est remis de ses pépins physiques, Anthony Davis aussi et d’autres joueurs prennent de l’envergure comme Austin Reaves et D’Angelo Russell. Suffisant pour faire tomber les Denver Nuggets ? C’est tout le débat. En face, Nikola Jokic souhaite remporter sa première bague de champion NBA, lui qui a été destitué de son titre de MVP par Joël Embiid. Déjà opposés en finales de conférence il y a trois ans dans la bulle, les Lakers et les Nuggets se retrouvent pour une revanche. Et LeBron James a conscience que cette confrontation sera une autre paire de manches.

On va fêter l'anniversaire d'une des performances les plus oubliées de l'immense carrière de LeBron James : son game 7 2008 face aux Celtics.45 points14/29 au shoot5 rebonds6 assistsTout ça face à l'une des meilleures défenses de l'histoire.pic.twitter.com/HOwr528cls — Cavs France (@CavsFRA) May 16, 2023

«J’ai le plus grand respect pour eux»