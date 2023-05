NBA : LeBron James à la retraite, les raisons d’y croire

Florian Barré

Malgré un excellent LeBron James, auteur de 40 points, les Lakers ont chuté pour la quatrième fois en autant de matchs face aux Nuggets de Nikola Jokic, en finale de Conférence. Une défaite qui sacre Denver à l’Ouest et qui envoie le King en vacances… peut-être même définitivement. En effet, au sortir de la rencontre, le meilleur scoreur de l’histoire de la NBA a laissé planer le doute sur son avenir. Quelles sont les raisons d’y croire ?

Au-delà de la NBA, voir LeBron James partir à la retraite en 2023 serait un véritable choc pour le monde du sport. Une surprise qui interviendrait quelques semaines après qu’il ait rappelé vouloir jouer avec son fils Bronny, un jour dans la Grand Ligue. Mais à 38 ans, et malgré un Game 4 époustouflant, le King accuse parfois le coup. Moins décisif, moins dominant, il porte toujours les Lakers par son aura d’immense champion, mais est-ce que cela lui suffit encore ?



Partir par la grande porte

James le sait, il n’est plus le numéro un en NBA, il n’est plus celui vers qui tous les yeux sont rivés et ça, ça peut lui trotter dans la tête. Partir aujourd’hui signifierait partir au sommet de son art, après avoir remporté quatre titres NBA et autant de trophées MVP, après avoir marché sur les franchises adverses pendant 20 ans, après avoir mis 40 points sur la tête de ce qui est sans doute la meilleure équipe de la ligue actuellement et après avoir réalisé une saison qui restera dans les annales puisqu’il est devenu le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA et que son équipe a effectué une magnifique remontée pour décrocher les play-in et même atteindre la finale de Conférence après un début de saison cataclysmique.

LeBron reste flou au sujet de son avenir en NBA