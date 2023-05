NBA : Il s’offre un record légendaire, l’énorme message de LeBron James

Hugo Chirossel

Battus par les Nuggets dans la nuit de lundi à mardi (111-113), les Lakers sont désormais éliminés. Les Angelinos se sont inclinés en quatre matchs contre Denver, emmené par un exceptionnel Nikola Jokic. Ce dernier a encore réalisé un triple-double, son huitième depuis le début des playoffs. Il s’est ainsi offert le record de Wilt Chamberlain, qui datait de 1967. LeBron James a encensé le pivot serbe après la rencontre.

Après être passé par le play-in et avoir éliminé les Grizzlies puis les Warriors en playoffs, le parcours des Lakers s’est arrêté au stade des finales de la conférence Ouest. LeBron James et ses coéquipiers se sont inclinés dans la nuit de lundi à mardi, lors du match 4 de leur série face aux Nuggets (111-113). Une défaite synonyme d’élimination pour les Lakers, qui n’ont pas réussi à remporter le moindre match contre Denver. Il faut dire qu’ils sont tombés face à une équipe au collectif parfaitement huilé, emmenée par un Nikola Jokic inarrêtable.

« Je sais à quel point il est exceptionnel »

Le pivot serbe a terminé le match 4 avec 30 points, 14 rebonds et 13 passes, réalisant ainsi son huitième triple-double depuis le début des playoffs. Nikola Jokic en totalise un de plus que Wilt Chamberlain en 1967 et s’est donc offert un record vieux de 56 ans. « Je sais à quel point il est exceptionnel », a déclaré LeBron James à son sujet en conférence de presse après la rencontre. « Vous êtes toujours en déséquilibre quand vous défendez un joueur comme lui à cause de sa capacité à marquer, prendre les rebonds, tirer. Il voit les actions avant qu’elles ne se produisent. Il n’y a pas beaucoup de gars comme ça dans notre ligue . »

« Il est spécial »