NBA : Kevin Durant bientôt fixé pour son avenir proche

Si Kevin Durant espérait remporter un troisième titre de champion NBA cette saison, il va devoir regarder les Finales depuis sa télévision. En vacances après l’élimination des Suns face aux Nuggets en demi-finale de Conférence, l’ailier a même été aperçu à Monaco pour un match de l’ASM en playoffs du championnat de France. Le Slim Reaper prend donc du bon temps en attendant d’en savoir plus sur son avenir.

Difficile de juger la saison 2022-23 de Kevin Durant. Ses détracteurs seront prompts à dire que ce fut un énorme échec pour lui, mais force est de constater qu’il n’aura pas été tranquille tout au long de l’exercice. Au-delà de son trade en février dernier, KD a encore une fois été perturbé par les blessures et a vu son intégration aux Suns tronquée au début du printemps. Finalement, il n’aura jamais vraiment réussi à cohabiter avec Devin Booker durant la postseason et les Nuggets de Nikola Jokic auront eu raison de lui.

Qui pour remplacer Monty Williams ?

L’élimination contre Denver n’a pas seulement mis les performances de Durant en exergue. Monty Williams, à la tête de l’équipe depuis 2019, a été remercié par sa franchise. De quoi alimenter un tas de rumeurs. Plusieurs candidats pourvoient le poste actuellement libre. Doc Rivers limogé par les 76ers, Nick Nurse par les Raptors, l’ancien assistant de Monty Williams Kevin Young, l’ancien des Lakers Frank Vogel et l’assistant de Michael Malone à Denver Jordi Fernández sont les principaux favoris pour entraîner Kevin Durant à Phoenix la saison prochaine.

