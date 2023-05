NBA : Carmelo Anthony vs Nikola Jokic, les Nuggets sont dans l’impasse

Florian Barré

Carmelo Anthony a bien choisi son moment pour annoncer la nouvelle. Mythique joueur des Nuggets et des Knicks, l’ailier de 38 ans tire sa révérence après 19 saisons passées en NBA. À la 9e place du classement des plus gros scoreurs de l’histoire de la Grande Ligue, Melo pourrait voir l’un de ses maillots être retiré. Si sa meilleure chance reste sûrement du côté de Denver, un problème existe bel et bien…

Après cinq saisons à parcourir la Conférence Ouest et une année sans jouer, Carmelo Anthony a compris qu’il était l’heure. Dans une vidéo postée sur son compte Instagram, l’ancien des Nuggets et membre historique de la Team USA a annoncé son retrait du monde professionnel. Étonnamment, il a décidé de publier son annonce, retentissante qui plus est, au matin du jour le plus important de l’histoire de sa toute première franchise où il aura passé près de huit saisons. Ce lundi, Denver jouait face aux Lakers pour s’offrir ses toutes premières finales NBA. Au terme d’un Game 4 extrêmement indécis, les Nuggets ont réalisé l’exploit dont a toujours rêvé Melo entre 2003 et 2011.

NBA : LeBron James à la retraite, les raisons d’y croire https://t.co/9h4S5F4lyh pic.twitter.com/mDxliImJzD — le10sport (@le10sport) May 23, 2023

Que faire du numéro 15 chez les Nuggets ?

Si Denver a réussi l’inimaginable, c’est en grande partie grâce au double MVP Nikola Jokic. Le Serbe est par ailleurs devenu le joueur qui a réalisé le plus de triple-doubles sur une campagne de playoffs en affichant même un triple-double de moyenne en postseason : 29.9 points, 13.2 rebonds et 10.1 passes. Une performance hallucinante qui relègue forcément Carmelo Anthony d’un cran quand on pense aux légendes des Nuggets. En décembre 2019, l’ailier avait affirmé vouloir que son maillot soit accroché tout en haut de la Ball Arena, anciennement Pepsi Center. Problème… Anthony portait le numéro 15, tout comme un certain Nikola Jokic.

Le Serbe a déjà une longueur d’avance