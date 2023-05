NBA : Incroyable, LeBron James se fait voler la vedette

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Forcément touché par l’élimination des Los Angeles Lakers en finale de conférence, LeBron James a dans le même temps perdu un record. Excellent avec le Heat de Miami, Duncan Robinson est devenu le meilleur marqueur à trois points de la franchise floridienne en playoffs. Devant le King !

Coup de tonnerre en NBA. Humiliés en finale de conférence, les Lakers pourraient perdre LeBron James qui a admis penser à la retraite. « On verra, on verra. Je n’en sais rien, je n’en sais rien… Franchement, je dois réfléchir à beaucoup de choses. À titre personnel, je dois réfléchir à la suite dans le basket. Je dois penser à beaucoup de choses », a lâché le King après la défaite des Lakers contre les Nuggets de Nikola Jokic.

Duncan Robinson devance LeBron James

Au-delà de cette élimination difficile, LeBron James a aussi perdu un record. La veille, Duncan Robinson a brillé avec le Heat et a fini 2ème meilleur marqueur de Miami lors de la 3ème victoire dans cette série face aux Celtics. Excellent à longue distance (5/7), Duncan Robinson est devenu le meilleur marqueur de l’histoire de la franchise floridienne à trois points en playoffs. Devançant un certain LeBron James, détenteur du record jusqu’à ce que Duncan Robinson ne débarque.

«Je mesure bien ce que ça représente»