Wembanyama - NBA : Coup de tonnerre à la Draft ?

Arnaud De Kanel

Prospect le plus attendu depuis LeBron James, Victor Wembanyama est promis à la première place de la prochaine Draft. Un temps annoncé à la lutte avec Scoot Henderson, l'intérieur des Mets 92 fait plus que jamais office de favori depuis quelques semaines. Pourtant, le crack de G-League y croit encore.

Pour la troisième fois de leur histoire, les Spurs de San Antonio ont hérité du premier choix à la Draft. Dans le passé, cela leur a plutôt bien réussi puisqu'ils avaient récupéré David Robinson en 1987 et Tim Duncan en 1997. L'histoire devrait donc se répéter avec Victor Wembanyama. Tout le monde rêvait d'attirer le Français et les Spurs ont tiré le gros lot. Les Hornets, qui choisiront juste après les Spurs, peuvent-ils encore espérer drafter Wembanyama ? Scoot Henderson, l'autre prospect très attendu, veut faire pencher la balance et il croit encore en ses chances d'être drafté en première position. Il faut dire que cela serait pour le moins inattendu.

NBA : Attaqué par une légende, Wembanyama répond cash https://t.co/xJ4f1UNzSk pic.twitter.com/AGGPfcjhQw — le10sport (@le10sport) May 27, 2023

Henderson y croit encore

Dans des propos relayés par AP News , Scoot Henderson a assuré croire en ses chances. « Bien sûr, je pense que j’ai la possibilité d’être sélectionné en numéro 1 et je crois en moi comme tout compétiteur devrait croire en lui. En tant que compétiteur, je veux être sélectionné en numéro 1. Je veux construire cette fanbase à San Antonio », confiait le joueur de G-League. Difficile malgré tout d'imaginer les Spurs passer à côté de Victor Wembanyama. Tony Parker s'est même entretenu avec Gregg Popovich, le coach de la franchise texane.

Parker a contacté les Spurs