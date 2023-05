NBA : Miami prépare un gros coup pour les finales NBA

Florian Barré

Alors que le Heat de Jimmy Butler s’est qualifié pour les Finales NBA aux dépens des Celtics, une question subsiste. Tyler Herro, blessé à la main depuis le premier tour, va-t-il revenir à temps pour disputer les matchs contre Denver qui débutent ce jeudi soir ? Si plusieurs insiders vont dans ce sens, attention à ne pas modifier l’alchimie collective de la franchise floridienne.

La série à rallonge entre le Heat et les Celtics a au moins fait un heureux : Tyler Herro. Victime d’une fracture de la main droite dès le Game 1 du premier tour des playoffs contre Milwaukee, l’arrière espère pouvoir faire son retour dans l’effectif d’Erik Spoelstra pendant les NBA Finals. Face aux Nuggets, Miami va avoir besoin de toutes ses forces en présence pour espérer décrocher la lune. Et si la saison d’Herro semblait terminée lors du match inaugural des playoffs du Heat, ce ne sera sans doute pas le cas. Après une opération, six semaines de rééducation et une reprise légère de l’entraînement, l’arrière est dans les starting-blocks, prêt à aider ses coéquipiers.

Tyler Herro is back !

Selon le Bleacher Report , Tyler Herro pourrait retrouver les parquets à partir du match 3 des Finales NBA, après avoir en milieu de semaine dernière, reprit l’entraînement sans contact. L’arrière multiplie les séances depuis quelques jours et espère revenir pour le premier match à Miami le 7 juin prochain. Il a confirmé au journaliste Ira Winderman du South Florida Sun Sentinel qu'il ressentait toujours une douleur post-chirurgicale, mais espère qu'elle disparaitra d’ici une semaine.

Un atout de taille

Avec cette information, toute la difficulté pour Erik Spoelstra sera de réintégrer l'arrière dans ses rotations, sans changer l'alchimie collective qui fonctionne si bien sur ces playoffs. Il serait en effet dommage de se priver d'un élément qui tourne cette année à 20.1 points à 38.3% derrière l'arc, 5.4 rebonds et 4.2 passes. De plus, pour ses premières finales il y a trois ans, Herro avait terminé troisième meilleur marqueur de son équipe avec 15 points par match. Deux saisons à 20 points de moyenne et un titre de sixième homme plus tard, l’arrière s’est endurci. En somme, son apport face aux Nuggets sera indispensable pour un Heat parfois en proie au relâchement, comme ce fut le cas contre Boston.