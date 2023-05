Finales NBA : Mike Malone - Erick Spoelstra, les bâtisseurs

Florian Barré

Tard ce lundi soir, le Miami Heat a rejoint les Nuggets de Denver en Finales NBA. Ce sont bel et bien les franchises les plus régulières et les plus convaincantes depuis le début des playoffs qui s’affronteront à partir de ce jeudi, en quête d’un sacre dans la Grande Ligue. Et pour en arriver là, ce fut par un travail de longue haleine qu’Erik Spoelstra et Mike Malone ont dû passer.

Après avoir encaissé trois défaites de rang face à Boston, laissant Jayson Tatum et consorts revenir à 3-3 et entrevoir les Finales NBA, le Heat de Jimmy Butler s’est réveillé à temps en l’emportant au TD Garden (84-103) ce lundi soir. L’entraîneur de Miami, Erik Spoelstra, n’a pas tremblé. Il avait annoncé avant le Game 7 que sa franchise rejoindrait celle de Mike Malone. Un duel qui promet, entre deux coachs qui ont cravaché pour mener leur team jusqu’ici.



Finales NBA : Quiz sur les Denver Nuggets https://t.co/iYtLKQgijQ pic.twitter.com/7b8IOl17fa — le10sport (@le10sport) May 30, 2023

Erik Spoelstra ou celui capable faire beaucoup avec pas grand-chose

15 ans… 15 ans qu’Erik Spoelstra est à la tête de la franchise floridienne. Il y est arrivé en 1997, à l’âge de 26 ans, en tant qu’assistant et depuis 2008 il en est l’acteur principal. À Miami, Spoelstra en a coaché des stars… Udonis Haslem, Chris Bosh, Dwyane Wade, LeBron James et bien sûr Jimmy Butler, dernier en date. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ça ne lui fait pas peur. Superstars, anciennes gloires, joueurs de devoir… Peu importe l’effectif, Erik Spoelstra trouvera toujours une solution pour magnifier ce qu’il a entre les mains. Cette saison, c’est avec une bande de joueurs quasi anonymes pour certains, proches de la retraite pour d’autres, que le tacticien du Miami Heat a retrouvé les Finales NBA, pour la 6e fois en 13 ans. Actuellement, seul Steve Kerr fait mieux aux Warriors avec six finales en neuf saisons.

Le plus fou dans tout ça, c’est que personne n’imaginait le Heat encore en vie au mois de juin. 8e à l’Est en saison régulière, Miami a douté lors du play-in, puis a dû se défaire des Bucks leaders, des Knicks en confiance et des Celtics finalistes l’an passé. Si ce bilan tient en partie du miracle, il est aussi et surtout l'œuvre d’Erik Spoelstra qui a su faire preuve d’un management hors pair. Durant la saison, la franchise floridienne a failli couper Kyle Lowry. Finalement Spoelstra l’a relancé sur les playoffs et le meneur a été très bon. Il a aussi récupéré Kevin Love dont personne ne voulait. Tout le monde a pensé que ce dernier était en pré-retraite à Miami et finalement il s’est souvent montré important pour le Heat, bien qu’il n’ait pas disputé la moindre minute sur les deux derniers matchs contre Boston. On peut aussi parler de Gabe Vincent auteur de 29 points lors du game 3 contre les Celtics, preuve que Spoelstra fait des miracles avec un effectif qui, sur le papier, ne semblait pas taillé pour.

Mike Malone, symbole qu’avec un peu de temps, tout est réalisable