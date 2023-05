NBA : Après l'échec Wembanyama, que prépare Detroit ?

Florian Barré

Alors qu’ils avaient le pire bilan de la ligue, les Pistons ont obtenu le cinquième choix de draft lors de la Loterie. Une immense déception pour une équipe en pleine reconstruction depuis plusieurs années déjà. Si elle rêvait de Victor Wembanyama, la franchise de Detroit doit se raviser et réfléchir à la suite rapidement pour ne pas enchaîner une nouvelle saison morose loin des playoffs.

Ce sont eux les plus gros perdants de la Loterie. Les Detroit Pistons ont chuté à la cinquième position malgré le plus mauvais bilan de la saison régulière et doivent accepter avec fatalité qu’ils passeront à côté de Victor Wembanyama ou Scoot Henderson, et se tourner désormais vers leurs options disponibles. Mais avant de voir les choix possibles pour la franchise de Troy Weaver, rappelons que Detroit est entré cette saison dans le top 10 des pires équipes de l’histoire de la NBA avec seulement 20.7% de victoires. Une saison qui a vu un projet collectif inexistant prendre forme… Inquiétant ?

Tout n’est pas à jeter chez les Pistons

Si l’on cherche les joueurs qui n’ont pas déçu cette saison chez les Pistons, il faut se tourner vers les rookies. Et c’est pour cette raison que l’espoir est de mise avant la saison 2023-2024. Jaden Ivey (21 ans), drafté en 5e position et titulaire toute la saison pour des moyennes de 16.3 points, 3.9 rebonds et 5.2 passes a répondu aux attentes placées en lui. Tout comme Jalen Duren (19 ans), très jeune mais très solide, récupéré entre Charlotte et New York avec le pick 13, auteur d’un exercice en quasi double-double (9,1 points et 8,9 rebonds). Une belle assurance pour l’avenir et du talent à deux postes clés (meneur et pivot).

Sur qui se positionner à la Draft ?

Parmi les pistes les plus crédibles au cinquième choix, Detroit peut se diriger vers Cam Whitmore, s’il n’est pas déjà choisi. L’ailier est un gros talent aux qualités athlétiques impressionnantes et au potentiel élevé, certainement le meilleur talent disponible à ce stade de la Draft. Attiré vers le cercle mais aussi doté d’une mécanique de tir propre, qui laisse penser qu’il pourrait être constant à termes dans cet exercice, il serait l’ailier du futur pour les Pistons, une fois le chapitre Bojan Bogdanovic clos, aux côtés des Cade Cunningham, Jaden Ivey ou encore Jalen Duren. Dans le cas où Whitmore aurait déjà été récupéré par une autre franchise, Ausar Thompson et Jarace Walker seraient d’autres solutions viables. Le premier au poste d’ailier, le second dans un rôle d’intérieur avec son profil d’ailier-fort sous-dimensionné mais redoutable physiquement et en défense.