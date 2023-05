NBA : Le vétéran idéal pour entourer Wembanyama identifié ?

Florian Barré

Vraisemblablement drafté par San Antonio le 22 juin prochain, Victor Wembanyama arrive dans une franchise où la jeunesse prime. Pour apporter un peu de maturité et aider le prodige français lors de sa première saison en NBA, les Spurs pourraient voir en Chris Paul le parfait nouveau meneur de la franchise.

Considéré comme le meilleur talent de sa cuvée, Wembanyama pourrait apporter son envergure exceptionnelle, sa vision de jeu et sa précision au tir à l’une des franchises les plus respectées de la Grande Ligue. Si sa polyvalence lui permet de briller à la fois en attaque et en défense, le futur intérieur des Spurs ne pourra pas tout faire seul. Pour l’accompagner, Wemby trouvera des joueurs pas bien plus vieux que lui, bien que talentueux. Sauf en cas de trade, Jeremy Sochan (20 ans), Keldon Johnson (23 ans), Tre Jones (23 ans), Devin Vassell (22 ans) et Malaki Branham (20 ans) seront de la partie autour du prochain numéro un de la Draft.

NBA : Il s’offre un record légendaire, l’énorme message de LeBron James https://t.co/DdO4d9yEA1 pic.twitter.com/JX1UoJ2cak — le10sport (@le10sport) May 23, 2023

Chris Paul pour accompagner Wembanyama

Cette jeunesse fougueuse et pleine de vie a besoin d’être encadrée sur le parquet. San Antonio lorgne donc certaines pistes en vue de l’intersaison et celle menant à Chris Paul s’intensifie de jour en jour. À 38 ans, CP3 a encore deux ans de contrat avec les Suns et si les Spurs le veulent, il faudra sortir le portefeuille. Mais l’idée de retrouver Chris Paul en tant que mentor d’une jeune star plaît au front office de la franchise texane. À Oklahoma City, ce dernier a notamment aidé Shai Gilgeous-Alexander à s’intégrer en NBA avant d’apporter son aura et son expérience à Devin Booker chez les Suns.

San Antonio doit faire le bon choix