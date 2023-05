Finales NBA : Quiz sur les Denver Nuggets

Florian Barré

Après 47 ans de présence en NBA, les Nuggets de Nikola Jokic auront enfin l’opportunité de décrocher un titre, suite à leur qualification impressionnante en finale aux dépens des Lakers et plus tôt dans la compétition aux dépens des Suns et des Timberwolves. Avant une finale d’anthologie face au Heat de Jimmy Butler, le10sport.com vous propose de tester vos connaissances lors d’un quiz sur la franchise du Colorado.

C’est sans crainte que les Nuggets de Mike Malone ont rejoint les NBA Finals. Denver a livré un lot de performances impressionnantes depuis le début des playoffs, notamment face aux Lakers dont ils ont disposé facilement (4-0) en finale de Conférence. La franchise peut donc s’offrir le droit de rêver désormais puisque cette accession à l’ultime tour est une première dans l’histoire des Nuggets.

Nikola Jokic, plaque tournante de Denver

S’il y a bien un joueur sur qui il faudra compter lors des Finales NBA, c’est sur Nikola Jokic. Le Joker compte huit triple-doubles depuis le début des playoffs, soit un de plus que Wilt Chamberlain qui détenait le record depuis 1967. Le pivot des Nuggets tourne en moyenne à 29.9 points, 13.2 rebonds et 10.1 passes. Dans l'histoire de la ligue américaine, seulement trois autres joueurs avaient réussi à compiler au moins 10 points, 10 rebonds et 10 passes de moyenne en playoffs, soit Oscar Robertson (1962) et Russell Westbrook (à deux reprises, en 2017 et 2021). Les deux joueurs étaient sortis au premier tour avec leur franchise. Jason Kidd (2007), lui, avait été jusqu’en demi-finales de Conférence. En somme, Nikola Jokic est le seul joueur de l’histoire à emmener sa franchise en Finales NBA avec un triple-double de moyenne.