La NBA sur le point de prendre une décision radicale pour en finir avec ce fléau

Florian Barré

Sujet longtemps controversé au sein de la NBA, l’acte d’exagérer un contact pour en tirer une faute pourrait être prochainement jugé d’une autre manière qu’il ne l’est aujourd’hui. Plus communément appelé le « flop », cet acte d’anti-jeu est bien trop présent tout au long de la saison sans qu’il ne soit sanctionné. D’après le journaliste Shams Charania, des rapports récents suggèrent que la ligue envisage d’introduire une nouvelle règle pour lutter contre ce problème.

En NBA, le flopping est l'une des actions les plus controversées de la dernière décennie. Cette tendance à exagérer ou simuler un contact dans le but de récupérer la possession est plus présente depuis les changements de règles qui favorisent les attaquants. Les défenseurs ont réagi en conséquence et ce, en surjouant les contacts pour obtenir un coup de sifflet contraire. Le flop n’est pas propre à la NBA. C’est un problème répandu dans les ligues de basket-ball du monde entier et il est revenu au centre des débats après la série de playoffs entre les Warriors et les Lakers lorsque le coach de Golden State, Steve Kerr, s'est plaint des tentatives de flops des Angelinos .

NBA : Le vétéran idéal pour entourer Wembanyama identifié ? https://t.co/xway9b09hG pic.twitter.com/jp3IiGds9w — le10sport (@le10sport) May 26, 2023

Nouvelle règle en NBA ?

La NBA avait déjà mis en place une politique anti-flopping avant la saison 2012-2013. Les joueurs recevaient d'abord un avertissement puis une amende de 5000 à 30 000 dollars mais la NBA veut désormais aller plus loin, en sanctionnant par un lancer franc de pénalité, l'équipe tricheuse. Interrogé sur ce sujet par NBC Sports , Kerr souhaite s'inspirer de ce qui se fait en FIBA : « Personnellement ce que j'ai appris en tant qu'entraîneur sur des matchs FIBA, c'est qu'il y a une règle contre le flopping. Si un arbitre juge qu'un joueur a floppé, il siffle simplement une faute technique et c'est assez pénalisant. Donc, le flopping a pratiquement été radié de la FIBA. Nous avons la possibilité de faire la même chose en NBA si nous le voulons. Je pense que nous devrions y remédier, car les joueurs sont intelligents. Pendant la saison régulière, le grand jeu est d'essayer de tromper les arbitres. Et c'est comme ça depuis un moment. Je pense que nous pouvons vraiment faire mieux en termes de nettoyage du flopping. » a conclu l’entraîneur des Warriors.

Premiers tests cet été

Cette nouvelle règle pourrait par ailleurs être testée lors de la Summer League, selon le journaliste Shams Charania. Cette phase de test fournira à la NBA des informations précieuses sur la manière dont la règle pourrait influencer les matchs de la saison régulière et des séries éliminatoires. Si la mise en vigueur de cette dernière pourrait encourager un gameplay plus équitable et améliorer l’intégrité du sport, elle pourrait aussi être jugée comme trop sévère. En LNH (Ligue nationale de hockey), les joueurs sont suspendus deux minutes pour les mêmes raisons. Une sanction plus soft que des lancers francs pouvant affecter considérablement le résultat d’un match. Surtout dans le cas où les joueurs seraient pénalisés par inadvertance. En somme, un nouveau casse-tête pour les arbitres en NBA.