NBA : Quel avenir pour ce lieutenant de LeBron James ?

Florian Barré

C’est les vacances à Los Angeles. LeBron James et les siens n’ont pas fait le poids face aux Nuggets de Mike Malone. Pour autant, pas le temps de ruminer l’échec en finale de conférence, il faut se pencher sur la suite. Au-delà des rumeurs au sujet de la retraite anticipée du King, d’autres joueurs sont encore dans le flou concernant leur avenir. À commencer par Austin Reaves, dont la cote est au plus haute en ce moment.

Chouchou des Lakers et à fortiori depuis quelques semaines, Austin Reaves va cependant voir son contrat expirer après la saison 2022-23. L’arrière de 24 ans vient de conclure sa deuxième saison en NBA avec des stats très prometteuses pour ses premiers playoffs. En 16 matchs et dans un rôle de titulaire, il a inscrit 16.9 points, 4.4 rebonds et 4.6 passes en moyenne. Il s’est donc définitivement affirmé comme l’un des role players les plus solides du groupe de Darvin Ham. Autant dire que pour un joueur qui ne touche qu’un million et demi de dollars cette année, on parle là d’une valeur qualité-prix de première classe pour Los Angeles. Or, il se trouve que l’intéressé sera agent libre cet été et forcément, les perspectives de le voir tenter sa chance ailleurs existent.



Austin Reaves se sent comme chez lui à LA

Mais alors que réserve l’avenir à Austin Reaves ? Et bien en étant free agents au sortir d’un contrat rookie non traditionnel (Reaves n’a pas été drafté), l’arrière a pris un statut de joueur protégé. En somme, les Lakers peuvent s’aligner sur n’importe quelle offre de contrat signée par le joueur pour le garder. L’idée de garder l’américano-allemand se précise d’ailleurs à LA puisque c’est le souhait du joueur lui-même : « Je veux être ici. C'est un peu comme si j'étais chez moi. J'ai dit à quelqu'un il y a quelques mois que je me sentais comme chez moi, en fait. La façon dont les fans me soutiennent. C'est vraiment un endroit où je veux être, mais nous verrons ce qui se passera. »



Début avril déjà, Reaves avait affirmé vouloir rester chez les Lakers durant de belles et longues années : « Je veux être un Laker. Il est évident qu’ils m’ont donné ma première opportunité. J’ai été un grand fan des Lakers en grandissant, un grand fan de Kobe, donc honnêtement, le simple fait de pouvoir jouer pour l’organisation des Lakers est spécial, et je veux être un Laker, donc j’espère que nous pourrons y arriver, et que je pourrai y rester pour toute ma carrière. »

Reaves au centre d’un tout nouveau projet