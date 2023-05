NBA : Un trade pour Joel Embiid ? Un joueur pourrait le remplacer

Florian Barré

Après une nouvelle fin de saison marquée par un gros échec en playoffs, Joel Embiid pourrait avoir des envies d’ailleurs et sa franchise ne serait peut-être pas contre l’idée. D’après un journaliste réputé, un seul autre joueur pourrait intéressé les 76ers dans le cadre d’un échange avec leur pivot.

Cette saison devait être celle des 76ers… Il faut dire qu’après un été complet à Philadelphie, James Harden devait trouver sa place dans la rotation de Doc Rivers et permettre à la franchise de passer un cap. Il a d’ailleurs rempli sa part du marché, du moins sur la saison régulière. Puis à ses côtés, Joel Embiid n’a jamais semblé aussi dominant. Meilleur marqueur de la ligue pour la seconde année consécutive, toujours aussi présent en défense, le Camerounais a justement décroché son premier titre de MVP, une distinction après laquelle il courait depuis longtemps en NBA.



Qui pour remplacer Joël Embiid ?

Après un mois de playoffs assez décevant sur le plan individuel, Embiid a essuyé un nouvel échec en demi-finale de conférence, le cinquième en six ans. De ce fait, l’avenir du néo-MVP n’est plus aussi certain à Philadelphie. D’après Sean Deveney, insider NBA chez Heavy.com , un directeur général de la ligue a déclaré que les 76ers n'échangeraient Joel Embiid que contre un joueur en particulier : « Il faudrait que ce soit une star, une star éprouvée. Ils veulent récupérer un joueur, un échange égal. Il n'y en a pas beaucoup qui correspondent à Embiid. Kawhi (Leonard) pourrait être le seul gars qui correspond vraiment, un gars que les Clippers pourraient être prêts à laisser partir et qui serait dans la même catégorie qu'Embiid, un gars que Daryl Morey (président des 76ers) envisagerait même. »

Embiid sur le départ, Harden aussi…

Côté Clippers, cet échange pourrait aussi avoir du sens. En effet, la franchise ne parvient plus à passer le cap du premier tour en postseason depuis deux ans. La faute notamment aux blessures à répétition de son duo phare Leonard/Paul George. En somme, les 76ers vont sérieusement devoir réfléchir à leur avenir puisque comme Embiid, James Harden pourrait lui aussi quitter Philadelphie, les rumeurs l’envoyant chez les Rockets se faisant de plus en plus insistantes.