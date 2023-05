Wembanyama : Parker hallucine totalement

Baptiste Berkowicz

D'ici quelques jours, Victor Wembanyama sera probablement un joueur des Spurs de San Antonio. Sous la houlette du légendaire coach des Spurs, Gregg Popovich, le prodige français pourrait bien s'acclimater pour le mieux. Tony Parker, voit en Wemby un futur glorieux et lui déclare sa flamme.

La NBA l'attend avec la plus grande impatience. Le nom de Victor Wembanyama résonne dans toutes les têtes outre-Atlantique depuis quelques mois. Le prodige français devrait, sauf catastrophe, rejoindre les Spurs le 22 juin prochain, lors de la Draft NBA, portant sur ses épaules la responsabilité de faire briller San Antonio. Une franchise que connait bien un certain Tony Parker.

Un phénomène incontestable

L'ancien meneur de jeu des Spurs de San Antonio, Tony Parker s'est exprimé sur le phénomène Victor Wembanyama. Au micro de RTL , le retraité s'est montré dithyrambique : « Wembanyama mérite-t-il sa cote ? Elle est méritée. Il a vraiment un talent incroyable. C'est un joueur qu'on n'a jamais vu dans le basket, de faire de 2,21m et de bouger comme un meneur de jeu. On a jamais vu ça ». Une déclaration qui devrait faire plaisir au principal intéressé qui a grandi en voyant évoluer en NBA, Tony Parker.

Adaptation réussie en NBA