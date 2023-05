Wembanyama reçoit un énorme message avant son arrivée en NBA

Baptiste Berkowicz

Dans quelques semaines maintenant, Victor Wembanyama sera probablement un joueur des Spurs de San Antonio. Sous la houlette du légendaire coach des Spurs, Gregg Popovich, le prodige français pourrait bien progresser à grande vitesse. Danny Green estime même que c'est l'entraîneur parfait pour développer Wemby.

Ce sera sans aucun doute l'attraction de la NBA la saison prochaine. Victor Wembanyama devrait vraisemblablement poser ses valises à San Antonio avec comme entraineur Gregg Popovich. Sous ses ordres de 2011 à 2018, champion 2014 dans le Texas, Danny Green connaît parfaitement les méthodes de Pop et est revenu sur l'association Popovich-Wembanyama.

NBA : C'est déjà la folie Wembanyama à San Antonio https://t.co/iDYl6jYLQB pic.twitter.com/dzcvDYOBdk — le10sport (@le10sport) May 23, 2023

Un duo attendu avec Popovich

Dans son émission Inside the Green Room , Danny Green a abordé la manière qu’utilisera le coach américain pour travailler avec Wembanyama : « Je pense que Gregg Popovich est la parfaite personne pour coacher ce jeune homme. Je pense qu’il va trouver un moyen de dégonfler la grosse tête de Wembanyama tout en le laissant être lui même et être excellent. Il lui apprendra à jouer avec ses coéquipiers et que le jeu est plus important que lui. Certains coachs ne font pas de cette manière et laissent les stars faire ce qu’elles veulent.»

....Idéal pour progresser ?