Nuggets - Heat, quand et comment regarder les Finales NBA ?

Florian Barré

On le sait depuis ce lundi soir, ce sera le Heat de Miami qui affrontera les Nuggets de Denver lors des NBA Finals. Les coéquipiers de Jimmy Butler se sont défaits des Celtics au terme d’un Game 7 dominé de la tête et des épaules (84-103). Les Floridiens deviennent seulement la deuxième équipe à atteindre ce stade de la compétition après avoir fini huitième de leur Conférence. Ils retrouveront donc Nikola Jokic et consorts à partir de jeudi soir, sur les antennes de BeIN Sport.

Guidé par son entraîneur Erik Spoelstra, le Heat tentera de remporter un quatrième titre de champion NBA face aux Nuggets de Mike Malone, novice à ce stade de la compétition. Si l’expérience n’est pas du côté de Denver, la franchise floridienne semble néanmoins favorite tant elle a dominé ses adversaires depuis le début des playoffs. Dernier exploit en date contre les Lakers, 4-0.

Finales NBA : Quiz sur les Denver Nuggets https://t.co/iYtLKQgijQ pic.twitter.com/7b8IOl17fa — le10sport (@le10sport) May 30, 2023

Programme des Finales NBA sur BeIN SPORTS

MATCH 1



Denver / Miami : vendredi 2 juin, 2h30 heure française



MATCH 2



Denver / Miami : lundi 5 juin, 2h00 heure française



MATCH 3



Miami / Denver : jeudi 8 juin, 2h30 heure française



MATCH 4



Miami / Denver : samedi 10 juin, 2h30 heure française



MATCH 5



Denver / Miami : mardi 13 juin, 2h30 heure française



MATCH 6



Miami / Denver : vendredi 17 juin, 2h30 heure française



MATCH 7



Denver / Miami : lundi 19 juin, 2h00 heure française





Tous les matchs sont à suivre sur les chaînes beIN SPORTS.