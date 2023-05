Finales NBA : Jokic vs Butler, une destinée incroyable

Florian Barré

Si Miami et Denver ont rejoint les Finales NBA cette saison, c’est grâce à plusieurs facteurs. Le premier concerne évidemment l’organisation et en particulier les techniciens Erik Spoelstra et Mike Malone. Le second vise plutôt les franchise players des deux teams. En effet, Jimmy Butler d’un côté et Nikola Jokic de l’autre évoluent à un niveau exceptionnel depuis le début des playoffs. Pourtant rien ne leur prédisait une telle ascension.

À l’Est, il a été élu MVP de la conférence. Jimmy Butler a très souvent porté le Heat ce dernier mois et demi pour arriver jusqu’aux NBA Finals. S’il a été plutôt convaincant en saison régulière, l’ailier fort floridien s’est métamorphosé en postseason, devant parfois injouable. Avec 28.5 points par match, 7 rebonds et 5.7 passes en moyenne, Butler n’a laissé aucun répit à ses adversaires. Même chose pour Nikola Jokic à l’Ouest, lui aussi désigné comme MVP de sa conférence. Le Serbe a mêmes des statistiques encore plus onéreuses avec 29.9 points par match, 13.3 rebonds et 10.3 passes. Il est même le premier joueur de l’histoire de la NBA à réussir à atteindre l’ultime tour en étant en triple-double de moyenne.

Finales NBA : Mike Malone - Erick Spoelstra, les bâtisseurs https://t.co/KUXiQ98DON pic.twitter.com/cgp2Qw78qB — le10sport (@le10sport) May 30, 2023

Jimmy Butler, un héros venu de nulle part

Gamin pauvre de Tomball, au nord de Houston, le jeune Jimmy ne vit pas la grande vie. Abandonné par son père routier peu après sa naissance, il vit dans la précarité avec sa mère et ce jusqu’à ses 13 ans où, après une violente dispute avec cette dernière, il est abandonné. Il est par la suite recueilli par la famille de l’un de ses amis. Au lycée, le jeune homme joue au basket et malgré 20 points et 9 rebonds de moyenne, il ne reçoit pas d’offre d’universités locales. Jimmy Butler doit donc emprunter les chemins de traverse pour poursuivre son rêve de NBA.



Il rejoint les Golden Eagles de Marquette et petit à petit il réussira à se forger une identité. Après deux belles saisons, le jeune Jimmy s’est finalement présenté à la Draft 2011. S’il n’était pas un prospect convoité, il a tout de même été pris au premier tour par les Chicago Bulls, à la dernière position pour être exact. Aujourd’hui, Butler est considéré comme l’un des plus grands steals de l’histoire de la Draft puisque depuis, il est devenu le franchise player d’une équipe qui a vécu trois finales de conférence en quatre ans. L’ailier fort jouera par ailleurs face aux Nuggets ses deuxièmes Finales NBA, les premières ayant été perdues contre les Lakers en 2020.

Nikola Jokic ou celui que personne n’attendait