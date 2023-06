La NBA est fixée pour l’avenir de Jaylen Brown aux Celtics

Florian Barré

Malgré le terrible échec survenu au TD Garden lors du Game 7 des finales de conférence face au Heat de Miami, les Celtics n’ont pas le temps de s’apitoyer sur leur sort. La franchise du Massachussetts prépare déjà la saison 2023/2024, notamment par le biais de l’avenir de l’une de leurs stars. En effet, Jaylen Brown arrive à un moment clef de sa carrière puisque son futur est clairement remis en question à Boston. Poursuivra-t-il l’aventure ? Un élément de réponse assez clair a été rapporté.

Les Celtics ont pris la porte lors des Finales de la Conférence Est face au Heat (3-4). Et après cette élimination, l'arrière Jaylen Brown a reçu de nombreuses critiques. Auteur de playoffs mitigés, le joueur de 26 ans a surtout incarné une déception sur le Game 7. Une prestation médiocre (19 points à 9/32 au shoot) au plus mauvais des moments qui a ainsi entraîné des doutes sur son avenir à Boston. Actuellement, Jay-B se trouve sous contrat jusqu'en 2024. Et surtout, il est éligible à une prolongation pour le supermax, soit 290 millions de dollars sur 5 ans.

Jaylen Brown et les Celtics, bien partis pour poursuivre l’aventure ensemble

S’il y en a un qui pouvait mettre fin à tout débat, c’est bien le président des opérations basket des Celtics, Brad Stevens. Lors de la conférence de presse de fin de saison, ce dernier a confirmé que Jaylen Brown jouera sous la tunique verte encore quelques années : « Je n’ai eu que d’excellentes discussions avec Jaylen. Je peux dire, sans aucun doute, qu’on veut que Jaylen soit là. Il est capital dans l’équipe. On croit en lui et je suis reconnaissant de l’avoir. Je suis vraiment reconnaissant que lorsque ces gars-là ont du succès, ils reviennent travailler. Et quand ils sont battus, ils l’assument et reviennent travailler. Je sais que c’est leur raison d’être. Et c’est difficile à trouver. » a lâché l'ancien entraîneur de la franchise, fraîchement reconverti.

Pour Brown, Boston doit dégraisser

Boston veut donc conserver Jaylen Brown, mais ce dernier veut-il vraiment rester ? Si les Celtics tentent de faire des économies sans lui proposer le supermax - acquis grâce à sa sélection en All-NBA Team cette saison - pas sûr que celui-ci accepte. Dans le cas contraire, Brown peut difficilement refuser un tel chèque (290M$ sur 5 ans). De leur côté, les Celtics resteraient compétitifs avec un duo Jayson Tatum - Jaylen Brown. À moins que…



Comme le note Ryan Bernardoni, le nouvel accord collectif est tellement punitif pour les équipes trop dépensières que si les Celtics entendent conserver leur duo Tatum/Brown au maximum à l’avenir, il va falloir qu’ils se préparent à faire des économies à leurs côtés, car il leur sera impossible financièrement de conserver tout le monde.