La NBA est prévenue, Wembanyama est deja historique

Arnaud De Kanel

Prospect le plus attendu de l'histoire de la NBA depuis LeBron James, Victor Wembanyama écrase tout pour ses dernières foulées sur les parquets français. L'intérieur des Mets 92 croule sous les distinctions et ça n'est peut-être pas encore fini car son équipe se dirige tout droit vers la finale de Betclic Elite.

La NBA toute entière ne pense qu'à un seul homme : Victor Wembanyama. Le géant français est le favori de la prochaine Draft qui se tiendra le vendredi 23 juin au Barclays Center de New-York. L'intérieur de 19 ans se dirige tout droit vers les Spurs de San Antonio car la franchise texane a hérité du premier choix pour cette Draft, la plus attendue depuis 2003, celle où LeBron James avait été choisi en premier par les Cavaliers de Cleveland. Mais avant de rejoindre la NBA, Victor Wembanyama rafle tout dans l'hexagone.

Wembanyama récompensé

La saison régulière de Betclic Elite a touché à sa fin et comme en Ligue 1 avec les Trophées UNFP, les meilleurs joueurs de la ligue ont été mis à l'honneur. Sans surprise, Victor Wembanyama a tout raflé. Le jeune français de 19 ans a été élu MVP, meilleur défenseur, meilleur jeune et il figure dans le 5 majeur aux côtés de Nando De Colo (ASVEL), Vitalis Chikoko (Pau-Lacq-Orthez), Matt Morgan (Le Mans) et Ronald March (Roanne), en plus de terminer meilleur rebondeur de Betclic Elite. « C'est exactement pour ce genre de choses que je veux être numéro un : j'ai toujours envie d'innover, de faire de nouvelles choses (...) Je suis obligé de laisser ma trace. Le trophée de MVP (meilleur joueur) était dans ma tête en début de saison mais aucun titre individuel n'a de l'importance s'il ne suit pas un objectif. Ces trophées sont sublimés uniquement parce qu'on a eu cette deuxième place en championnat. Si on avait été relégable ou en dehors des play-offs, ça n'aurait rien représenté du tout », se réjouissait-il. Il pourrait partir en apothéose.

Le titre pour bien finir ?