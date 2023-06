NBA : Un énorme défi à la Tony Parker est lancé à Wembanyama

Benjamin Labrousse

Considéré comme l’un des plus grands espoirs du basket mondial, le Français Victor Wembanyama (19 ans) pourrait bel et bien atterrir du côté des Spurs de San Antonio lors de la prochaine draft NBA. Promis à un bel avenir, le pivot des Mets s’est vu recevoir un grand challenge de la part de son entraîneur et sélectionneur Vincent Collet.

Le 22 juin prochain, Adam Silver devrait sauf énorme surprise, annoncer le nom de Victor Wembanyama en premier lieu lors de la draft NBA. Le pivot de 19 ans rejoindrait ainsi les Spurs de San Antonio, franchise qui a vu de nombreux joueurs français évoluer dans ses rangs (Tony Parker, Boris Diaw, Nando De Colo…). Wemby sera attendu au tournant, lui qui est considéré comme l’un des plus grands talents de ces dernières années dans la ligue américaine. D’ailleurs, ce dernier pourrait effectuer ses débuts avec la franchise texane début juillet lors de la Summer League.

Wembanyama doit devenir « un leader comme l’était Parker » en sélection affirme Vincent Collet

Son entraîneur en équipe de France et chez les Mets de Levallois-Perret Vincent Collet s’est récemment exprimé sur sa relation avec Victor Wembanyama. « Notre lien est très important, car même s'il est trop tôt pour savoir quand cela se matérialisera, son destin est de devenir en équipe de France, à la manière de ce qu'il fait ici, le leader, comme l'était Tony Parker. Je lui parle beaucoup ce leadership, de devenir l'un de ces joueurs non seulement capables de prestations de haut niveau, mais aussi de faire en sorte que leur performance rende les autres, et au final l'équipe, meilleurs » , déclare l’entraîneur de 59 ans dans les colonnes de l’Équipe . Wemby est donc mis au défi de faire aussi bien que l’ancien meneur des Spurs…

Vincent Collet «espère» voir Victor Wembanyama avec les Bleus à la Coupe du monde